Szombathely Unahotels 78-71: Europa amara per Reggio Emilia

Reggio Emilia, 16 ottobre 2024 – Battuta d’arresto in trasferta per la Unahotels nel secondo match del girone eliminatorio di Fiba Champions League. I biancorossi sono stati sconfitti dagli ungheresi del Falco Szombathely, che hanno giocato con maggiore energia e solidità della truppa di Priftis, facendo fronte alle scarse percentuali al tiro con una migliore qualità delle letture e sfruttando le ingenuità, e gli errori, in fase difensiva di capitan Vitali e compagni. La Pallacanestro Reggiana ha avuto anche prestazioni sottotono da parte dei suoi giocatori cardine, a partire da un Winston che ha viaggiato troppo a sprazzi; con Barford sottotono e anche Momo Faye, pur positivo, non ha dato il meglio di sé. Anche se va detto che ci aveva abituati sin troppo bene nelle precedenti uscite. In generale l’Unahotels ha accusato troppi colpi sottocanestro, dove si è distinto Popovic per gli avversari, e subito troppo le folate di Perl, miglior giocatore dell’incontro. Primo quarto a due facce: parte bene il Falco che piazza un immediato 10-3. Reagisce d’impeto la Pallacanestro Reggiana, dopo una sfuriata di Priftis nel time-out, e impatta. L’equilibrio lo spezza una fortunosa “bomba” di Diggs a fil di sirena. Nel secondo periodo sono gli emiliani a partire meglio, con un ottimo Gombauld, nella fase. Tocca quindi a coach Konakov strigliare i suoi, che rispondono presente e riprendono in mano il pallino della contesa, toccando di nuovo il +7. Sull’asse Winston-Faye tuttavia Reggio ricuce nuovamente. Dopo un interlocutorio terzo quarto e un ultimo periodo sempre in equilibrio, il match si decide negli ultimi 2’. Nonostante sia il momento peggiore per farlo, l’Unahotels commette tre errori capitali in retroguardia, e i padroni di casa sono bravi ad approfittarne, con Perl a segnare i canestri decisivi.

FALCO VULCANO: Pongo, Tiby 10, Keller 9, Perl 20, Varadi 2, Diggs 6, Bognar 10, Clark 9, Popovic 12. N.e.:Sovegjarto,Kovacs e Veraszto. All.: Konakov

UNAHOTELS: Barford 8, Gallo 0, Winston 11, Faye 14, Gombauld 6, Smith 13, Uglietti , Vitali 2, Grant 5, Chillo 3, Cheatham 9. N.e.: Fainke. All.: Priftis. Arbitri: Luis Castillo (Spa), Carsten Straube (Ger), Gintaras Maciulis (Lit) Parziali: 17-13, 34-32, 57-54 Note: spettatori: 3650, tiri da 3: Falco Vulcano 3/23, Unahotels 8/23; tiri liberi: Szombathely 17/20, Reggio Emilia 9/12.