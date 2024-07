Tango Virtus Arriva l’argentino Vaulet

Il primo volto della nuova Virtus Imola è l’argentino Santiago Vaulet. Il neo giallonero, è nato in Argentina nel 1998, in campo occupa il ruolo di guardia e nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Corato in serie B2 segnando 22,9 punti a partita. Vaulet si è legato alla Virtus fino al 30 giugno 2025. Un innesto che va a rinforzare il reparto piccoli.

"Sono molto felice di aver scelto Imola e i colori gialloneri – le parole di Santiago –, la trattativa è stata rapida e la scelta semplice. Il mio agente mi aveva parlato della possibilità di trasferirmi in Virtus e la successiva telefonata con coach Galetti, nella quale mi è stata spiegata la proposta e l’idea di gioco, ha ulteriormente aumentato la mia voglia di trasferirmi qui".

L’argentino sta già pensando a quale sarà la sua annata in maglia Virtus: "Da spettatore esterno sono sempre stato molto incuriosito da una piazza dalla grande tradizione, da una società seria e ambiziosa, il tutto condito da una cornice di pubblico affezionata, calda e passionale. Amo una pallacanestro veloce e intensa, sono un giocatore offensivo, ma non mi tiro mai indietro anche quando devo aiutare la squadra in difesa. Ora non mi resta che lasciare la parola al campo e dal canto mio non vedo l’ora arrivi il raduno di agosto, per conoscerei tutti di persona".

Il diesse Carlo Marchi spiega l’ingaggio di Vaulet: "Abbiamo puntato su di lui – dice Marchi- nel ruolo di guardia.ala per le sue doti di tiratore micidiale, con stazza fisica, l’anno scorso miglior realizzatore di tutti gli otto gironi di B interregionale. Mi ha colpito la grande voglia di mettersi in mostra anche in B nazionale e la sua motivazione di giocare per la Virtus Imola".

Virtus attiva sul mercato: è vicina la firma di Federico Ricci (nelle ultime 5 stagioni a Fiorenzuola), Ricci è un pallino di Galetti che sogna di ricomporre la coppia con Filippini, quest’ultimo è sotto contratto con Ozzano, ma dovrebbe arrivare la transazione dell’accordo. Quando questo accadrà, Filippini si vestirà probabilmente di giallonero, su di lui ci sono però anche altre squadre. Sul taccuino di Marchi anche Arcangelo Guastamacchia, guardia che è in uscita da San Severo, e Lorenzo Varaschin centro che nell’ultima stagione ha giocato a Jesi.