Tante insidie a Carugate. Ma la Scotti non può fallire

La trasferta odierna di Carugate (Mi), palla a due alle 20.30 con arbitri Foschini di Russi (Ra) e Marenna di Gorla Minore (Va), apre ufficialmente la volata play-off dell’Use Rosa Scotti. Al termine della regular season di A2 mancano infatti 5 gare e questa, almeno sulla carta, è un’occasione che Avonto (nella foto) e compagne devono provare a sfruttare per avvicinarsi ai primi 8 posti, che danno accesso agli spareggi promozione. Le lombarde hanno infatti raccolto appena 8 punti finora, ma coach Alessio Cioni mette in guardia le sue atlete. "Si tratta di una trasferta difficile per diversi motivi. Prima di tutto Carugate ha una squadra che in casa si trasforma rispetto a quella che gioca in trasferta. Oltre a questo, rispetto all’andata, ha recuperato giocatrici importanti aggiungendo Albanelli che è una specialista nel tiro pesante".

"Non c’è da guardare troppo la classifica perché loro giocano una pallacanestro pulita con idee ben chiare ed hanno nel roster giocatrici di esperienza – conclude il tecnico biancorosso –. Dobbiamo inoltre dimenticare il match di andata quando giocammo una delle nostre migliori gare. Dobbiamo andare a giocare con i piedi di piombo, anche perché la sosta per la Coppa Italia ha interrotto il ritmo che avevamo preso e quindi ci sarà da capire come ripartiamo. Per portarla via servirà l’Use Rosa migliore". Resta da ricordare che la partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube dimensione bagno Carugate.