Tarros al completo ad Arezzo. Rajacic scalpita per rientrare: "Match difficile, serve attenzione"

La Tarros impegnata oggi ad Arezzo, al completo o quasi. Nel senso che Rajacic si è messo a disposizione di coach Scocchera essendosi tornato ad allenare da giovedì sera coi compagni, dopo quasi tre mesi dall’infortunio allo scafoide della mano sinistra. A far storcere il naso sono però i legamenti tendinei del polso che inevitabilmente s’infiammano dopo due mesi di immobilismo. Dunque solo oggi pomeriggio coach Scocchera, d’intesa col ragazzo, valuterà se è il caso di utilizzarlo, anche solo per pochi minuti, o no. Oppure rinviare il nuovo esordio dell’ala serba a mercoledì sera, nel turno infrasettimanale casalingo contro Serravalle o addirittura a domenica prossima a Lucca. "Mi sono messo a disposizione – ci conferma Rajacic – L’intervento è andato perfettamente e stiamo rispettando le tempistiche. Il recupero sta proseguendo bene ora vediamo quanto mi farà giocare Andrea. Arrivare nelle prime 4? Noi ci proviamo anche perché quando siamo al completo e stiamo bene siamo una buona squadra indigesta per tutti. Dobbiamo solo rimetterci in cammino.

Abbiamo tre gare tutte difficili in sette giorni e vediamo se riusciamo a fare bottino pieno anche se ovviamente non sarà assolutamente facile". Ad Arezzo ci sarà anche Carpani, rimasto a riposo in settimana per una fastidio al ginocchio ma presente nell’ultima seduta di venerdì. "Arezzo è una squadra veramente ostica – commenta Umberto Toffi, vice di Scocchera in panchina – dovremo essere bravi in tutto se vogliamo riuscire a tornare con i due punti in tasca". Squadra senza veri lunghi di ruolo Arezzo si affida soprattutto all’estro dei propri esterni e che ha nella difesa il proprio punto di forza: domenica gli amaranto hanno tenuto a bada Siena concedendo solo 66 punti, perdendo un match giocato alla pari. Palla a due alle 18 al PalaEstra ‘Mario d’Agata’: arbitrano Cosimo Zanzarella di Rapolano Terme e Mattia Parigi di Firenze.

Gianni Salis