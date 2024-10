Tarros cerca la vittoria con la corazzata Empoli: "Match difficile, servirà il tifo del Palasprint"

Apprezzati ed archiviati dunque gli elogi di coach Tonfoni per l’ottima prova della Tarros a Quarrata che però non ha mosso la classifica. I due ko consecutivi, per altro maturati in extremis, dopo due supplementari contro Mens Sana Siena e sulla sirena appunto a Quarrata, hanno rallentato la corsa dei ragazzi di Davide Diacci che proveranno questo pomeriggio a rimetterla in moto sebbene l’avversario odierno, Basket Empoli, è di quelli che non nascondono le proprie velleità di risalita nella B Nazionale dopo due stagioni in quarta serie. A parte il ko a Siena contro il Costone (prossimo avversario della Tarros) poi Empoli ha inanellato tre successi consecutivi che aggiunti a quello nell’esordio contro la Virtus Siena, li hanno catapultati in vetta alla classifica in compagnia di Mens Sana Siena e Costone Siena. Il differenziale positivo di soli 1,8 punti a partita tra media punti fatti (75) e quelli subiti (73,2) fa capire come finora anche gli empolesi abbiano avuto non poche difficoltà a portare a casa la pagnotta a testimonianza di come sia equilibratissimo il girone B della serie B Interregionale. "Empoli è una squadra esperta, pericolosa a tutto campo – commenta Davide Diacci, coach dei bianconeri spezzini – con un attacco sempre in movimento che risalta le loro migliori caratteristiche individuali: le qualità da 3 punti di Maric, Baccetti e Quartuccio, senza dimenticare l’1c1 in area di De Leone. L’anima e la testa della squadra è poi Rosselli con la sua esperienza è un equilibratore di gioco, i possessi più importanti passano dalle sue mani. Inoltre Empoli è una delle squadre più forti del campionato a rimbalzo in attacco, la cui difesa per noi rimane un aspetto su cui migliorare in fretta".

Rosselli appunto, 41 anni, empolese, esperienza da vendere per aver militato per oltre 20 anni in A2 da protagonista assoluto ottenendo ben 5 promozioni nella massima serie. Per vincere ci vorrà la migliore Tarros, che significa limare ancor più gli errori insieme all’apporto del pubblico come rimarca Francesco Morciano, ala-pivot della Tarros. "Qui il pubblico è super, ogni domenica ci supporta e mai come ora abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Abbiamo l’amaro in bocca per i due ko maturati nel finale contro Mens Sana e Quarrata: vogliamo assolutamente tornare a vincere". Palla a due alle 18 al PalaSprint: arbitrano Davide Cirinei di Pisa e Lorenzo Pampaloni di Terranuova Bracciolini.

Gianni Salis