Tarros, è l’ora di reagire. A Siena per dare la svolta

Reagire. Ma ci vuole fiducia. Quella che propugna da inizio stagione coach Davide Diacci ai suoi ragazzi. E di fiducia di orgoglio per reagire ce ne vorrà parecchio per i bianconeri che viaggiano domani alla volta di Siena, ospiti dell’ex capolista Costone, ora seconda con 8 punti in compagnia di Arezzo e San Miniato dietro alle due battistrada Empoli e Mens Sana Siena. La Tarros ha tutti i mezzi per provare a rendere dura la vita ai gialloverdi di coach Michele Belletti e tentare di fare un colpaccio che rimetterebbe in linea di galleggiamento classifica (Tarros ora è 8ª con 4 punti) ed aspettative anche perché con quella di domani, 7ª di andata, la fine del girone ascendente si avvicina sempre più, dato che già entro la fine di novembre verrà ultimato il giro di boa di questa prima fase che non aspetta più di tanto per provare a rientrare nei piani alti. Costone, neopromossa, ha messo in piedi in estate un impianto di tutto rispetto che punta in alto: Ferdinando Nasello è la star principale (un passato tra B e A2), ala senese di 29 anni che quando riceve palla in post basso finora è difficile da marcare.

Ma poi annovera i freschi ex gemelli Paoli che in riva al Golfo hanno fatto molto bene nella passata stagione, lo spezzino Nicola Bastone, ala-pivot, con trascorsi in A2 e A1 con la Virtus Bologna, senza dimenticare la bandiera Bruttini e il figlio d’arte Alessandro Banchi. "Costone – spiega Davide Diacci – è una squadra molto fisica, che vuole controllare il ritmo. Nasello è il loro giocatore principale, con esperienza in serie A; pericoloso in 1c1 in avvicinamento. Poi Bastone da 3 che sta facendo bene, Banchi il playmaker a cui piace correre, i fratelli Paoli tiratori e Zeneli un lungo potente che ha dimensione interna ed esterna. Squadra solida, molto forte in area e a rimbalzo d’attacco, dove noi sino ad ora abbiamo sempre faticato". Palla a due alle 18 al PalaOrlandi, arbitri Zanzarella di Rapolano Terme e Parigi di Firenze.

Gianni Salis