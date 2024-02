Tarros, ecco le avversarie

Il Comitato Regionale della Toscana della Fip ha diramato il calendario (seppur provvisorio) della seconda fase della Conference Nord-Ovest di serie B Interregionale, denominata ufficialmente ’Play-in Silver’, a cui prenderà parte anche lo Spezia Tarros e che inizierà nel primo week-end di marzo. In tutto 8 gare, 4 di andata ed altrettante di ritorno, con i bianconeri di coach Andrea Scocchera che affronteranno solo le 4 squadre provenienti dal girone lombardo-piemontese: questa seconda ‘tappa’ del campionato inizierà affrontando al PalaSprint la Campus Varese (domenica 3 marzo alle 18). Quindi nell’ordine: Derthona-Tarros (sabato 9 alle, 21), Tarros-Borgomanero (domenica 17 ore 18), poi doppia trasferta consecutiva in provincia di Varese con Gallarate-Tarros (sabato 23 ore 21) e Campus Varese-Tarros (mercoledì 27 marzo ore 21, in un turno infrasettimanale che penalizza le squadre provenienti dal girone tosco/ligure, impegnate tutte in trasferta). Si prosegue con Tarros-Lab. Derthona (domenica 7 aprile ore 18), Borgomanero-Tarros (domenica 14 alle 18) per chiudere con Tarros-Gallarate (domenica 21 aprile ore 18). Si riparte con una classifica frutto degli scontri diretti della prima fase: Quarrata, Lucca e Derthona punti 8; Tarros Spezia, Gallarate e Borgomanero 6; Campus Varese 4, Arezzo 2. Al termine di questo ’mini-torneo’ le prime due classificate accederanno insieme alle prime 6 classificate dei Play-in Gold ai play-off veri e propri, da cui uscirà l’unica squadra promossa direttamente in serie B Nazionale. In B Nazionale potrebbe accedervi anche una 2ª squadra, la finalista di Conference dei play-off, che però dovrà superare la finalista della Conference Nord-Est. Stagione invece conclusa già a fine aprile per le altre 6 squadre dei Play-in Silver.

Gianni Salis