Tarros, entusiasmo e grinta. Arriva la corazzata Siena

Nessuna euforia, ci mancherebbe altro. Ma di sicuro la giusta dose di entusiasmo. L’atmosfera in casa Tarros dopo l’exploit di Lucca è marcata da questo stato d’animo che se accompagnato ai comandamenti di coach Diacci, orgoglio e fiducia, potrebbero senz’altro consolidare classifica e soprattutto morale. Tanto più che dopo la gara odierna contro la Mens Sana Siena (ore 18 al PalaSprint, arbitrano Stefano Vozzella di Genova e Tommaso Cavasin di Rosignano Marittimo) i bianconeri avranno tre gare da giocare in apnea contro tre big: a Quarrata (che ha recuperato Tiberti ed ha inserito un altro top player come l’ala-pivot Angelucci che ha sempre giocato tra B1 e A2), in casa contro l’Empoli, per poi chiudere il trittico a Siena, sponda Costone dei gemelli Paoli freschi ex, neo-capolista solitaria dopo aver vinto il derby contro la Virtus. Ma anche sul fronte degli avversari odierni, tra le cui fila gioca l’ex Marrucci, l’entusiasmo non manca, tanto più dopo il netto successo contro Cecina, squadra che sembrava poter ripetere il campionato dell’anno scorso ed invece sta annaspando per cui è lecito attendersi un intervento sul mercato da parte del club livornese. La Mens Sana, che ha nel suo palmares ben 6 scudetti oltre ai 2 revocati, 3 Coppe Italia, 6 Supercoppe Italiane ed una Coppa Saporta, dopo essere ripartita dal campionato di Promozione toscana nella stagione 2019-20 dopo l’esclusione da parte della Fip, sta gradatamente provando a risalire la china e quest’anno è stata ripescata in B Interregionale dopo aver perso la promozione diretta a beneficio dei ‘cugini’ del Costone.

I 676 abbonati la dicono lunga sulla passione dei tifosi biancoverdi tanto più in una stagione dove saranno ben 6 le stracittadine di una piazza caldissima come Siena. "La Tarros? Una squadra solida – sottolinea Paolo Betti, il coach dei senesi – giocheremo su un campo non facile, ma dobbiamo giocare con la stessa ‘ferocia’ agonistica che abbiamo messo in campo contro Cecina perché vogliamo vincere la nostra prima gara in trasferta e riscattare quella persa a Firenze". Due squadre dunque che viaggiano sulle ali dell’entusiasmo e che sanno benissimo che la differenza si fa in difesa e nei dettagli, tanto più che la Mens Sana dispone di giocatori di prim’ordine come Belli, Pucci, Tognazzi ed i lunghi Prosek e Ragusa. Le altre partite della giornata: Arezzo-Costone Siena, Cecina-Quarrata, Etrusca-Lucca, Legnaia-Empoli, Virtus Castelfiorentino.

Gianni Salis