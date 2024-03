Tarros nel segno di Carpani, Derthona ko

DERTHONA

77

TARROS

79

DERTHONA LAB: Tandia 19, Baldi 14, Fernandez, Tambwe 6, Korlatovic ne, Diodati 7, Fracchia, Albertinazzi, Moro, Conte 20. All. Ansaloni. TL: 7/18.

TARROS SPEZIA: Carpani 14, Preci ne, F. Paoli 17, M. Paoli 13, Cozma ne, Steffanini, Fazio, Pietrini, Sakalas 22, Tintori 13. All. Scocchera. TL: 22/25.

Arbitri: Simone Gurrera di Vigevano (Pavia) e Anna Scolaro di Torino.

Parziali: 21-24, 38-38, 63-56.

TORTONA (AL) – Una gara equilibratissima ma che stava per scappare di mano. La rimette in piedi Manuel Carpani che, dopo che coach Scocchera ha richiamato in panca per far rifiatare Matteo Paoli, si riappropria del suo spot naturale, quello di guardia. E così ad inizio dell’ultima frazione mette dentro 7 punti consecutivi, frutto di penetrazioni incisive nel pitturato, che riportano la Tarros in parità dopo che i padroni di casa erano volati sul +10 (61-51) al 28° facendo leva sul ‘vecchio’ del gruppo (classe 2004) Tandia da dentro il pitturato e su Conte (classe 2005) da oltre l’arco che insieme all’altro 2005 Baldi costituiscono le spine piemontesi nel fianco della difesa spezzina.

Sarebbe stato un peccato perché questa Tarros che, come detto oramai si porta dietro un roster poco profondo e deve convivere con rotazioni corte, aveva trovato anche il +7 (26-33, 13°) e sembrava poter controllare il match in maniera comunque relativamente agevole, grazie ai soliti Sakalas e ai gemelli Paoli, opponendosi all’esuberanza e alla freschezza atletica dei piemontesi del Derthona, i quali però uscivano meglio dai blocchi dopo il riposo lungo.

Ancora doppio Carpani e Sakalas per il +4 (68-72) degli spezzini al 35°. Time out dei piemontesi che ripartono con un parziale di 7-2. Si va punto a punto con Filippo Paoli che segna a 30 secondi dalla sirena il canestro della vittoria. Derthona perde palla ma la riconquista e non riesce ad andare ad un tiro pulito con 11 secondi da giocare. La Tarros può esultare per questa seconda vittoria consecutiva ottenuta anche grazie alla precisione al tiro dalla lunetta e che la installa al 2° posto della classifica dei Play-in Silver in compagnia di Quarrata e subito dietro Lucca. Domenica si torna al PalaSprint (ore 18) con la sfida al Borgomanero, altra formazione di stampo prettamente giovanile.

Gianni Salis