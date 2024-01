Tarros pronta a ripartire. Arriva il Castelfiorentino

C’è Sakalas, mentre Rajacic va comunque a referto. Chi invece resta fermo ai box è il giovane Pietrini. A referto oggi per la Tarros contro Castelfiorentino per la 4ª di ritorno della B interregionale, oltre al serbo ci sarà Steffanini che è tornato ad allenarsi solo da pochi giorni. E’ dunque una Tarros ancora in parte incerottata e che prova a ripartire dopo che infortuni e disavventure varie l’hanno obbligata a fare i salti mortali nell’ultimo mese di basket giocato ma i cui strascichi non sono ancora terminati visto che allenamenti al completo coach Scocchera li ha avuti solo da giovedì. Infatti capitan Fazio ha stretto i denti per i ben noti problemi alla schiena mentre Tintori si è procurato una piccola lesione muscolare alla coscia ma dovrebbe comunque giocare sebbene con una vistosa fasciatura.

"Se devo essere sincero – commenta coach Andrea Scocchera – abbiamo iniziato l’anno peggio di come avevamo finito il 2023. Devo dire comunque che l’umore dei ragazzi è positivo ed in tutti quanti ho notato la voglia di reagire alle avversità e tornare a prenderci due punti perché la classifica non attende". In effetti le tre sconfitte consecutive contro le tre big del torneo e che hanno chiuso l’anno avevano in parte demoralizzato l’ambiente. "Credo – prosegue Scocchera – che abbiamo fatto comunque un 2023 strepitoso, approdando prima in B2 e poi giocandocela alla pari con tutti. C’è caso mai il rammarico di non aver quasi mai avuto la squadra al completo".

Il tecnico livornese ha ragione da vendere: Sakalas arrivò infatti proprio un girone fa, alla vigilia della gara di Castelfiorentino con Rajacic già ai box (saltò anche Arezzo, rientrò poi a mezzo servizio con Serravalle e Lucca per poi operarsi alla scafoide, ndr). Il baltico ha superato i problemi legati alla frattura composta di una costola che si era procurato al tramonto del match contro Quarrata ad inizio dicembre mentre Rajacic, fermo oramai da due mesi e mezzo riassapora di andare a referto ma il suo utilizzo con tutta probabilità è previsto tra sette giorni ad Arezzo. Le note positive vengono dai gemelli Paoli, da Carpani (che fece girare l’inerzia del match dell’andata) e da Mencarelli, quest’ultimo finalmente a disposizione a tempo pieno per gli allenamenti. Castelfiorentino ultimo in classifica ha chiuso un 2023 in netto crescendo avendo recuperato appieno il trio Nepi-Belli e Pucci ed inserendo un giovane playmaker ucraino Zaiets classe 2001.

"Il nostro cammino è destinato ad essere complicato – commenta Walter Angiolini, tecnico dei toscani – e siamo consapevoli che il margine di errore è pari a zero. Siamo obbligati a produrre partite di altissimo livello se vogliamo avere qualche chance. Sarà così fino a maggio e Spezia non farà eccezione". Palla a due questo pomeriggio al PalaSprint con inizio alle 18, arbitrano Michele Forte di Genova e Tommaso Mammola di Chiavari.

Gianni Salis