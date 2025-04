Tarros sfida Don Bosco Torino: obiettivo vincere per evitare i play-out

Quattro gare alla fine di questa seconda fase stagionale, i play-in out, con l’obiettivo di evitare i play-out veri e propri e dunque la post-season. Oramai tutto è concentrato in queste ultime quattro partite con la Tarros, ora quinta in classifica, che può e deve solo vincere e sperare che Olimpia Firenze oppure Virtus Siena inciampino da qualche parte da qui a fine mese. Il tutto per arpionare almeno il terzo posto, minimo vitale proprio per terminare questa stagione molto travagliata. Ed oggi al PalaSprint alle 18 i bianconeri ricevono la visita del Don Bosco Crocetta Torino appaiato in classifica a Ramirez e compagni: all’andata fu proprio il match contro i piemontesi a far ‘deragliare’ la locomotiva bianconera dal binario ‘salvezza diretta’ con quella sciagurata e disastrosa disattenzione a referto, che tramutò la vittoria netta ed autorevole (66-90) ottenuta sul campo dell’allora capolista dai ragazzi di coach Marco Mori in un clamoroso ko a tavolino (20-0) e che tolse due punti vitali alla classifica del club del patron Danilo Caluri che altrimenti oggi sarebbe seconda in graduatoria dietro solo la Mens Sana Siena. "Sarebbe meglio non pensarci – commenta amaramente Danilo Caluri – ma è impossibile: e la cosa mi fa innervosire ancora parecchio visto che con quell’errore a referto", venne erroneamente messo un giocatore come aiuto assistente, senza avere la tessera da allenatore, " stiamo compromettendo la stagione. Proviamo a guardare avanti".

Dunque oggi altra tappa fondamentale ma come del resto saranno tutte in questo mese. Torino è una formazione giovanile, l’Under 19 Eccellenza della prima squadra del capoluogo torinese che milita in A2 con in aggiunta solo due senior nel roster, l’ala-pivot Andreutti e la guardia Pasqualini. Il match di andata venne letteralmente dominato sul campo con prestazioni maiuscole un po’ da parte di tutti e l’attacco dei bianconeri fu l’arma letale anche perché sorretto da un’efficace fase difensiva. Per coach Marco Mori, che venerdì ha festeggiato il proprio compleanno, resta un unico obiettivo: vincere. "Abbiamo fatto proprio un bel lavoro in settimana – analizza il tecnico livornese della Tarros – ; abbiamo fatto molto lavoro atletico, c’è molta intensità ed agonismo negli allenamenti. Riusciamo ad allenarci bene e c’è un buon clima e per questo devo ringraziare tutti i ragazzi che in questo momento stanno dando veramente tutto. Ci approcciamo a questa gara con serenità e consapevolezza di aver lavorato molto bene".

Gianni Salis