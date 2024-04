Tarros Spezia, la sfida più importante. Vincere con Gallarate vale i play-off

Tarros con la mente (quasi) libera per una vittoria che darebbe a Fazio e compagni il pass matematico per allungare la stagione e regalarsi i play-off. Ma se Lucca dovesse perdere in casa contro Borgomanero ecco che la Tarros potrebbe questo pomeriggio permettersi il lusso anche di perdere contro Gallarate ma unicamente con uno scarto inferiore ai 17 punti. Questo perché con l’arrivo a tre a pari merito subentrerebbe la differenza canestri complessiva tra le tre compagini che attualmente recita: Tarros +23, Lucca -13 e Gallarate -10. Dunque per i lombardi oggi si prospetta una ‘mission’ quasi ‘impossible’ per arpionare i play-off e che la matematica tiene ancora in vita: vincere appunto in riva al Golfo dei Poeti con almeno 17 punti di margine e sperare che Borgomanero sbanchi il PalaTagliate, questo perché in classifica ad oggi è dietro di 2 lunghezze alla coppia Spezia-Lucca ed essendo i bianconeri in vantaggio sui toscani nei confronti diretti (differenza canestri +16). "Dobbiamo mantenere la fiducia che abbiamo messo in campo a Borgomanero – sottolinea coach Andrea Scocchera – per vincere è indubbio che molto dipende dalle nostre percentuali in attacco e dall’intensità difensiva. Affrontiamo questa gara contro Gallarate con la medesima tranquillità con cui abbiamo giocato questi play-in silver. Bisogna dar merito ai ragazzi che sono rimasti uniti e concentrati anche dopo la partenza di Rajacic". Rientrato Tintori dopo aver saltato gli allenamenti di inizio settimana per influenza, mentre Filippo Paoli, alle prese con la pubalgia, è rimasto fermo tutta la settimana ma oggi sarà in campo.

Palla a due al PalaSprint di ‘via Parma’ alle ore 18: arbitrano Michele Melai di Calcinaia e Michele Marinaro di Cascina.

Gianni Salis

Nella foto: Manuel Carpani a canestro