Tarros Spezia sfida Serravalle. Obiettivo il ritorno alla vittoria

Contro Serravalle si giocò di mercoledì anche all’andata, match in cui la Tarros Spezia alla fine riuscì pur con molti patemi a prendersi i due punti, e fu anche l’ultima presenza in campo di Rajacic. Il serbo, dopo essere andato solo a referto nelle ultime due uscite sia contro Castelfiorentino che tre giorni fa ad Arezzo, molto probabilmente tornerà a calcare il campo proprio oggi, esattamente dopo un girone. Coach Scocchera ed i compagni contano ovviamente molto anche sull’apporto dell’ala di Belgrado per riassaporare il successo nel turno infrasettimanale della serie B interregionale di basket, ma oltre che del serbo bisognerà avere un approccio difensivo totalmente diverso. La strada maestra è sempre quella ed Arezzo lo ha insegnato e ribadito solo tre giorni fa proprio a scapito dei bianconeri nel momento in cui ha alzato decisamente l’intensità difensiva con la Tarros che ha iniziato ad annaspare. "Sì, lo condivido pienamente – commenta coach Scocchera – ; serve un altro approccio difensivo, a maggior ragione oggi visto che affrontiamo una squadra talentuosa in attacco disponendo di giocatori che non aspettano né a tirare né ad attaccare il canestro. Se non capiamo questo allora poi tutto diventa complicato". Gara che si preannuncia dunque ostica non solo per gli esterni che avranno da contenere il talento di Gay e Taverna ma anche e forse soprattutto nel pitturato: "all’andata il loro centro Pavone ci fece molto male – rammenta sempre Scocchera".

E’ un match poi che assume risvolti importanti per la classifica, con la Tarros oramai risucchiata a centro classifica e che un altro ko potrebbe far malissimo in ottica salvezza dato che i piemontesi di coach Gatti seguono a 6 lunghezze ed in caso di successo risucchierebbero Fazio e compagni con sole 5 gare al termine della prima fase. "Sì, il rischio è proprio quello. Credo anche che abbiamo comunque le qualità per fare bene partendo dal controllo dei rimbalzi e da una difesa attenta dal primo all’ultimo secondo".

Si gioca al PalaSprint di ‘via Parma’ alle ore 21 con direzione di gara affidata a Gianmatteo Sposito di Livorno e Samuele Rossetti di Rosignano Marittimo (Li).

Gianni Salis