Tarros Spezia vince contro Basket Collegno: Gogishvili e Morciano protagonisti

BASKET COLLEGNO 71TARROS SPEZIA 74(17-16, 28-31, 55-55)

COLLEGNO: Obase 7, Bossola 13, Milone 3, Castellino 8, Tarditi 9, Quagliotto ne, Fracasso ne, Haward 8, Grillo 2, Marcato 2, Lo Buono, De Bartolomeo 19. All. Comazzi.

TARROS: Pettinaroli, Manto 2, Ramirez 11, Gogishvili 17, Merlo 3, Loschi 9, Morciano 20, Steffanini ne, Tedeschi 2, Dias 10. All. Mori.

Arbitri: Michel Bavera di Desio e Anna Scolaro di Carmagnola.

COLLEGNO – Una gara tiratissima, sofferta, ma che la Tarros riesce a portare a casa. Il tutto nonostante una coppia arbitrale che concede anche oltre il consentito, soprattutto su Loschi, ‘maltrattato’ nei 31’ in cui è stato utilizzato. E con Merlo in precarie condizioni fisiche, per il play argentino soltanto 19’ in campo, ecco che è Tengo Gogishvili l’alfiere di giornata insieme al solito indomito Morciano. Una prestazione da incorniciare quella del giovane georgiano che si fa trovare pronto, anzi prontissimo, nel momento del bisogno. Lucido durante tutta la partita campo) e soprattutto nel convulso finale col match punto a punto. Due suoi back-door prontamente illuminati da altrettanti assist di Merlo e Morciano per 4 punti che danno lo strappo, seppur minimo, ma basilare, a cui si accodano, sul +2, due liberi determinanti di Morciano. Il brindisino di Mesagne resta glaciale dalla linea della carità sigillando dunque il match. La nota stonata della serata giunge dagli altri campi a cui la Tarros guardava con interesse: Firenze e Virtus Siena vincono in trasferta per cui il gap con le due squadre toscane resta invariato.

Due punti che se non verranno recuperati tra dopodomani sera nel turno infrasettimanale e l’ultima di campionato, condanneranno la Tarros al supplemento di stagione giocandosi la salvezza nei playout. "E’ stata una partita molto difficile – commenta Marco Mori – e sicuramente la coppia arbitrale non ci ha tutelato, con un metro molto discutibile. A Loschi in pratica non è stato concesso di giocare, per niente tutelato. E’ stata una gara difficile, Collegno ha giocato determinata e se avesse vinto non avrebbe rubato nulla. Avevamo Merlo in non perfette condizioni e Gogishvili è stato molto bravo, dinamico". Mercoledì sera la Tarros riceve alle 21 al PalaSprint il Basket Genova, mentre Firenze ospita giovedì Serravalle e la Virtus Siena ospita solo venerdì Torino, visto che i piemontesi, quasi tutti Under 19, si giocheranno lo spareggio a Caserta tra oggi contro Basket Corato, ed eventualmente domani contro la vincente di Ferrara-Treviso per approdare alla finale nazionale.

Gianni Salis