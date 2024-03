Tarros trasferta a rischio. Gallarate squadra tosta

Sprecata l’occasione di agganciare la vetta, la Tarros termina questa sera a Gallarate il girone d’andata dei Play-in Silver della serie B Interregionale. La formazione lombarda, dopo aver perso l’aggancio dei Play-in Gold all’ultimo turno, sembra essersi rimessa in linea di galleggiamento con i propri obiettivi dichiarati ad inizio stagione (promozione in B nazionale) vincendo a Quarrata e Arezzo, affiancando così gli spezzini a quota 10 in classifica. A dispetto delle tre precedenti avversarie, stasera la Tarros affronta una formazione ‘classica’, di spessore tecnico notevole e che ha anche cambiato a dicembre il proprio coach (Alberto Mazzetti subentrato a Stefano Gambaro) al fine di raggiungere l’obiettivo. Mazzetti, classe 1983, è un veterano delle ‘Minors’ lombarde ma che ha anche allenato in A2 a Legnano subentrando nel 2018 a Giancarlo Sacco e conquistando la salvezza, quindi l’anno dopo in A1 a Trieste a fianco di Dalmasson come responsabile video e scouting, oppure in B a Palermo come a Pavia . Una squadra profonda in ogni ruolo e che a gennaio ha voluto il ritorno della guardia 30enne Shaquille Hidalgo prendendolo in B Interregionale a Lucera dove viaggiava a quasi 18 di media. Alla Tarros invece gira tutto storto, così come la caviglia di Matteo Paoli nell’allenamento di giovedì sera. Palla a due alle 20,30: arbitrano i torinesi Davide Dell’Accio e Anna Scolaro.

Gianni Salis