Tarros: Tre Sfide Cruciali in Settimana per Evitare i Playout

Tre gare in sette giorni e poi si tireranno le somme. Collegno, Genova e Serravalle nell’ordine, tre partite sulle carta abbordabili ma per nulla semplici per provare a fare filotto, ma se non arriverà un ‘aiuto’ potrebbe non bastare vincerle tutte e tre per salvarsi in anticipo e dover così gioco forza prolungare la stagione con i playout veri e propri. Alla Tarros, impegnata stasera alle 20,45 a Collegno (arbitri Michel Bavera di Desio ed Anna Scolaro di Carmagnola), interessa solo vincere e poi guardare sugli altri campi: questa sera giocherà conoscendo già il risultato dell’Olimpia Legnaia Firenze impegnata a Genova alle 18, mentre la Virtus Siena è di scena a Serravalle quasi in contemporanea con la Tarros. "Ci giochiamo il campionato in una settimana – dice Danilo Caluri, presidente della Tarros – una stagione andata diversamente da come ci eravamo immaginati. Ora tre gare non semplici: se dovessimo vincerle tutte, abbiamo alte probabilità di centrare l’obiettivo". E’ duello a distanza con Firenze e Virtus Siena: la Tarros inizia oggi a Collegno, quindi mercoledì sera al PalaSprint contro Genova per chiudere a Serravalle; Firenze mercoledì ospita Serravalle per poi chiudere a Torino mentre Siena mercoledì ospita Torino poi va a Varese.

Gianni Salis

Nella foto: Francesco Morciano (Tarros)