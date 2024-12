Tarros, tutto in due partite. La prima tappa è Siena

Domani a Siena, sponda Mens Sana, poi domenica in casa contro Quarrata, gara che chiuderà anche il 2024 (si riprenderà il 4 gennaio sera ad Empoli). Molto se non tutto passa da queste due gare. Alla Tarros necessitano due vittorie per provare a rimettersi in linea di galleggiamento per il 6° posto finale di questa prima fase di B Interregionale e le sfide dirette contro chi sta sopra di due lunghezze va in questa direzione. In casa al club bianconero non è ancora passato l’amaro in bocca per l’epilogo del match contro Lucca, che avrebbe potuto anche supportare il morale, tanto più dopo l’avvicendamento sulla panchina che ha visto Marco Mori subentrare a Davide Diacci. "Sono stato giocatore – commenta Danilo Caluri, presidente del sodalizio – e so per esperienza che non è mai una cosa semplice affrontare il cambio di guida tecnica, ma il ko di Castelfiorentino, contro l’ ultima in classifica, imponeva quella scelta. E devo dire che contro una signora squadra come Lucca, seconda in classifica, i ragazzi hanno dato tutto ed ho fatto loro i complimenti. Domani a Siena, contro un club prestigioso, ci giochiamo moltissimo: nello sport tutto è possibile ma poi alla fine bisogna pur vincere".

Ed il presidente ha deciso di seguire la squadra, come Maurizio Caluri, ds del club. "Non è un momento facile e proprio per questo vogliamo star ancor più vicini ai ragazzi – commenta Maurizio Caluri – abbiamo ancora qualche chances e dunque resto fiducioso soprattutto dopo l’atteggiamento visto in campo mercoledì sera contro Lucca. Ho visto tanta abnegazione da parte dei ragazzi e voglia di cambiare prospettive. La Mens Sana, dopo un avvio scoppiettante, sta segnando il passo. Vincere a casa loro non sarà facile, ma anche loro hanno molta pressione da parte del club e dei tifosi". Palla a due domani al PalaEstra alle 18: arbitri Russo di Firenze e Baldini di Castelfiorentino.

Gianni Salis