Tarros vede il traguardo: tutto in una partita

Quaranta minuti, gli ultimi. Poi il verdetto. La Tarros ha nelle proprie mani la palla per mettere a frutto questo match point che le consentirebbe di approdare ai playoff della B Interregionale. Un risultato impronosticabile per come si è sviluppata la stagione, altrimenti, con ogni probabilità, chissà che futuro si sarebbe spalancato. Calendario subito in salita, affrontando tre squadroni come Cecina, Virtus Siena e San Miniato, ed è proprio la gara contro i pisani il primo importante spartiacque: la dirigenza capisce che manca qualcosa per stare alla pari con le altre e due giorni dopo ingaggia il lituano Sakalas, ma è anche la gara dell’infortunio a Rajacic nel finale di partita. Siamo a metà ottobre ma il serbo rientrerà solo a metà gennaio (partitone contro Serravalle) ma contro i piemontesi sarà anche l’ultima in bianconero per poi rescindere in maniera consensuale col club. In quel periodo coach Scocchera perde ai primi di dicembre anche lo stesso Sakalas per oltre un mese, sempre per infortunio (contro Quarrata) oltre a Gaspani che decide di giocare altrove. Rotazioni cortissime ed allenamenti a ranghi ridotti visto che Mencarelli (poi infortunatosi anche lui) e Steffanini hanno spesso dovuto dare forfait per motivi di lavoro. Eppure la squadra ha retto, pur non approdando ai Play-in Gold. E domenica Fazio e compagni si giocano l’occasione di approdare ai playoff, sarebbe un grande risultato. "No, sarebbe un grandissimo risultato – dicono all’unisono Danilo e Maurizio Caluri, presidente e direttore sportivo del sodalizio bianconero – sfido chiunque a costruire una squadra intorno ad un giocatore, Rajacic, per poi averlo visto praticamente giocare un mese.

E poi gli allenamenti a ranghi ridotti. Insomma non è stato facile. I ragazzi, tutti, anche chi ha giocato col contagocce, sono stati esemplari, così come lo staff tecnico. Domenica – concludono i Caluri – faremo di tutto per vincere ed approdare ai playoff. Credo che ce lo meritiamo tutti quanti: società, tecnici, giocatori e pubblico". Domenica dunque c’è da battere Gallarate (ore 18 al PalaSprint). Se così fosse la Tarros poi troverebbe la prima classificata dei Play-In Gold, Saronno. Lo stesso avversario col quale si giocò tre stagioni fa la promozione in serie B, l’attuale B Nazionale, la terza serie come nel 1982.

Gianni Salis