Tennistavolo In A1 si gioca “gara 2“ della finale playoff. Apuania a un passo dal settimo scudetto. Basta un pari col Messina

Scudetto più vicino a Carrara dopo gara uno della finale playoff del campionato di A1. In riva allo stretto di Messina, i gialloazzurri si impongono con un netto 0-4 (arbitri Nicola Capurso e Michele Damone) e tornanano all’ombra delle Apuane con una buona fetta di scudetto in tasca, che a questo punto solo loro possono scucirsi dalle maglie. Un risultato un po’ a sorpresa dopo l’equilibrio che aveva caratterizzato le due precedenti partite di campionato, entrambe concluse con due pareggi per 3-3. Il primo ad andare al tavolo è Tomislav Pucar (nella foto) che si impone su Antonino Amato per 1-3 (7-11, 7-11, 11-5, 8-11), seguito da Andrej Gacina che contro Matteo Mutti ha dovuto faticare prima di averne ragione con un 2-3 (11-5, 7-11, 13-15, 11-6, 9-11).

Sullo 0-2 per gli apuani l’incontro è in discesa, ma l’esperienza dice che i siciliani non si arrendono mai, ma Mihai Bobocica riesce a piegare Niagol Stoyanov con uno 0-3 (7-11, 9-11, 9-11) che porta i suoi a un passo dal successo. E questo arriva subito, con il quarto incontro firmato da Tomislav Pucar che con un altro 0-3 (7-11, 8-11, 8-11) piega Matteo Mutti. Neppure il tempo di godersi la vittoria perchè la squadra sarà di nuovo in campo questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 17, porte socchiuse) per gara due. Per vincere il settimo scudetto alla Apuania basterà anche un pareggio.

ma.mu.