Tennistavolo In Serie di A2, B1, B2 e C1 In A1 turno di riposo La squadra femminile di scena a Senigallia

Ferma la squadra di A1 per il programmato turno di riposo dovuto al numero dispari di squadre iscritte al torneo, in casa della Apuania Tennistavolo si guarda ai campionati nazionali minori con le formazioni maschili impegnate questo pomeriggio nella quarta giornata dei rispettivi campionati, e la femminile ai tavoli domani, nel secondo concentramento stagionale. La prima a scendere in campo è la squadra di B1, girone C, che tra le mura amiche (ore 15) ospita i macertaesi del Camerino in una partita di vertice dove entrambe le squadre, con 6 punti ciascuna, sono al vertice della classifica, in condominio con Reggio Emilia. Ai tavoli di casa anche la squadra di C1, girone I, per un altro match di vertice (ore 15) contro il Ciatt Prato B (entrambe in testa con 6 punti). Fuori casa invece la formazione di B2, girone D, che fa visita allo Zerosystem di Modena, sempre per uno scontro al vertice con carraresi e modenesi appaiati in testa con 6 punti.

Domenica è invece il turno della squadra femminile di A2, girone C, che nel secondo concentramento del campionato in calendario a Senigallia, nell’anconitano, incontra prima le padrone di casa (ore 11) e a seguire il Genova (ore 14) con l’obiettivo di restare tra le prime. La classifica: Cagliari, Carrara e Prato 3 punti; Jesi 2; Senigallia 1; Genova 0.

ma.mu.

Nella foto, Varga Tìmea Peterman