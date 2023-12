Tennistavolo Nelle rassegne regionali di C2, D1 e D2 Blitz dell’Apuania in terra versiliese e in casa del Volterra

Due successi esterni e una sconfitta per le squadre della Apuania Tennistavolo che hanno giocato la 6ª giornata dei campionati regionali. Nella C2, girone A, sconfitta per 5-4 a Forte dei Marmi, con tre punti firmati da Daniele Volpi (1-3, 1-3, 0-3) e uno da Marco Campanini (1-3, 3-1, 3-1), nessun punto per Armando Zuanigh (3-2) e per Masaaki Tachi (3-1, 3-1). La classifica: Grosseto e Costa degli Etruschi 10; Cascina e Forte dei Marmi 8; Apuania Carrara e Livorno 4; Viareggio e Lucca 2. La prima è ammessa ai play off, la penultima disputa i play out, l’ultima retrocede direttamente.

Successo esterno nella D1, girone A, dove l’Apuania s’impone a Volterra per 2-5 con due punti di Pietro Gervastri (0-3, 1-3), due di Giacomo Betti (nella foto, 3-2, 0-3, 0-3) e uno di Leonardo Ruocco (2-3, 3-1). In classifica l’Apuania è in testa con Livorno e Forte dei Marmi a quota 10; seguono Pisa 8; Cascina 6; Volterra 4; Viareggio e Costa degli Etruschi 0.

Blitz carrarese anche nella D2, girone A, dove l’Apuania passa a Viareggio per 1-5. Per i carraresi due punti sono di Mario Bencini (2-3, 2-3), due di Paolo Botti (0-3, 1-3) e uno di Matteo Garbini (3-2, 0-3). La classifica: Cascina e TT Forte dei Marmi 8; Apuania Carrara 6; Forte dei Marmi Sottopoggio, Viareggio e Pisa 4; Lucca 2. La prima è promossa in D1.

ma.mu.