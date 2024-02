Tennistavolo, torneo di Firenze. Brillano le stelle di Bellari e Ruocco verso nuovi traguardi

Un primo posto nella terza categoria femminile e un posto tra i primi 8 nella quinta categoria maschile, sono rispettivamente il risultato di Pamela Bellari (nella foto) e Leonardo Ruocco, gli atleti della Apuania Tennistavolo impegnati nel torneo regionale di Firenze valido per la qualificazione ai campionati italiani. Nel girone iniziale Bellari batte nell’ordine Luisa Giuricin 3-0 e Vyshyvana Emma 3-1, quindi in semifinale supera Sara Truono 3-1 e in finale ha la meglio su Aurora Paoli per 3-1. Con 64 concorrenti al via, Ruocco parte come testa di serie numero 30, è inserito nel girone 3 e nell’ordine batte Gianpaolo Pellegrini 3-0, Federico Paolicchi 3-0 (testa di serie n° tre) e Leonardo Bellesi 3-0. Tre vittorie che gli permettono di classificarsi al primo posto nel girone. Nel tabellone principale a eliminazione diretta, Leonardo batte Enrico Toccafondi 3-1 e negli ottavi si impone sulla testa di serie numero 13, Nicola Ciacchini, per 3-2. Nei quarti di finale si arrende 0-3 all’esperto Alfonso Cirillo, poi vincitore del torneo. Soddisfazione è espressa dal presidente Guglielmo Bellotti "Pamela è una conferma con margini di miglioramento e Leonardo è stata una bella prestazione, che si sta impegnando negli allenamenti: sappiamo qualità e quantità dell’allenamento fanno la differenza".

ma.mu.