Terni domina Costone 68-47: Aymarà in difficoltà nella sfida di basket

TERNI 68COSTONE 47

TERNI: Parma 2, Berardi 3, Mustafa 1, Burini ne, Salazar Andrade, Nobili 2, Paluello 19, Gadeyne, Falbo 5, Ugiagbe 9, Margaritelli 15, Fausti 12. Allenatore Piermarini.

COSTONE: Casini 2, Posta 10, Pastorelli 4, Zanelli, Skapin 8, Sposato 1, Bonaccini, Nanni 15, Sabia 7, Parodi, Bellaccini. Allenatore Fattorini.

Arbitri: Pressi, Nesu.

Parziali: 16-9, 31-22, 48-41.

TERNI – Sconfitta esterna per l’Aymarà battuta a Terni per 68-47 dopo una partita di grande sofferenza. Eppure l’Aymarà non era partita male anche se era comunque Terni a chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco, per effetto di un break di 13-2 con cui le padrone di casa ribaltavano l’iniziale vantaggio senese (7-3). Terni prendeva coraggio allungava nella seconda frazione di gioco, nonostante la zona a oltranza messa in campo da coach David Fattorini. La mossa dava i suoi frutti solo nella prima metà del terzo quarto, quando l’Aymarà raggiungeva anche il -1 sul 40-39. Qui però arrivava un nuovo parziale ternano: un break complessivo da 8-2 che chiudeva il quarto e, di fatto, l’incontro. Anche perché la stanchezza accumulata nella rimonta e le abilità delle giocatrici di Terni nel prendere le misure alla difesa senese permettevano alla squadra di coach Piermarini di mantenere sempre il vantaggio che, a metà dell’ultimo periodo, superava la doppia cifra (+11, 56-45). La partita finiva qui: in casa Costone subentrava anche un certo nervosismo e, dopo un antisportivo, Terni raggiungeva il +15 sul 60-45. Con un altro paio di canestri dalla distanza le ternane raggiungevano il +20 sul 65-45 a circa 100" secondi dalla sirena finale e amministravano fino al +21 con cui si chiudevano i conti. Adesso mancano 180’ alla fine della stagione regolare dell’Aymarà che, negli ultimi due impegni, se la dovrà vedere con le prime due della classe: prima con il Nico Basket al PalaOrlandi e poi con Perugia in trasferta. Match sulla carta molto complicati, quasi proibitivi. Sembra quindi onestamente difficile ipotizzare che il Costone possa muovere la propria classifica da qui alla fine alla fine della regular season. Ma mai dire mai nello sport: le ragazze di Fattorini hanno il dovere di provarci fino in fondo.