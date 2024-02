Thunder Matelica a testa alta: "Complimenti alle ragazze"

"Per un punto Martin perse la cappa": scomodiamo questo antico adagio per riassumere la bruciante sconfitta (69-70) della Halley Thunder Matelica ad opera della capolista Udine. Le ragazze di coach Domenico Sorgentone, dopo aver battuto sia all’andata che al ritorno l’altra leader del girone, il Roseto, ha provato a fare lo sgambetto anche alle friulane, ma proprio sul finire del match si è materializzato un immeritato ko. "Faccio i complimenti alla mia squadra – ha detto lo stesso tecnico Sorgentone – perché ha lottato fino in fondo reggendo il confronto con una corazzata a livello tecnico e fisico come Udine. Spesso ha tenuto in mano il pallino del gioco e l’inerzia della partita. A spaccare l’incontro, guardando le statistiche, è stata la differente quantità di tiri liberi avuti a disposizione dalle due squadre: faccio fatica a capire come sia possibile che noi ne abbiamo tirati solo 11 mentre loro 24: questo contro Udine che ha la difesa più aggressiva del girone. Nella parte finale della gara è stata anche determinante la loro lunga Katshitshi nel fornire sempre due o tre opportunità aggiuntive alla squadra con i rimbalzi o le palle recuperate: abbiamo lottato, ma alla lunga il suo atletismo si è rivelato ineguagliabile a questo livello. Peccato, tutto ciò che potevamo fare l’abbiamo fatto, tutte le mie giocatrici hanno dato il proprio contributo e di questo dobbiamo essere contenti e orgogliosi".

Dunque, parole che rinfrancano le ragazze in vista del prossimo match di campionato, in trasferta, contro Umbertide (domenica alle 18). Lo stop, in ogni caso, non pregiudica nulla a livello di classifica: le matelicesi restano infatti al quarto posto, seppur in coabitazione – ora – con Trieste e Treviso a quota 24 punti. Davanti a loro ci sono il Villafranca (30 punti), il Roseto (32) e appunto Udine (34). Alle loro spalle invece inseguono – nell’ordine – Ponzano con 22 punti, Bolzano (20), Ancona, Vicenza, Rovigo e Umbertide (12 punti), Vigarano (4) e Abano Terme (2). Hanno una gara da recuperare Ancona e Abano. L’obiettivo della Halley Thunder è di entrare nella griglia dei playoff con un piazzamento migliore di quello della passata stagione, quando la squadra terminò la regular season al sesto posto.

m. g.