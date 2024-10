Tifosi. Al via la prevendita per il match del Flaminio

Scatta la prevendita per l’atteso derby di domenica (palla a due alle ore 18). Dalla giornata di oggi sarà infatti possibile garantirsi un tagliando di accesso per il settore ospiti del Flaminio di Rimini (nella foto, il colpo d’occhio della Curva Nord nel match dello scorso campionato). I biglietti sono acquistabili solo ed esclusivamente presso la sede della Pallacanestro 2.015 (viale Filippo Corridoni 10): oggi dalle ore 17 alle 20, nelle giornate successive dalle 8.30 alle 12.30. La prevendita proseguirà fino all’esaurimento dei tagliandi messi a disposizione dal club ospitante.

Sono disponibili biglietti per la Tribuna (numerati) al costo di 45 euro e biglietti non numerati a 21 euro; non sono previste alcune riduzioni. Ogni interessato potrà acquistare al massimo due biglietti, per facilitare a tutti l’acquisto, e sarà accettato soltanto il pagamento in contanti. I biglietti non saranno acquistabili né online, né il giorno della partita al Flaminio. Per qualsiasi informazione, è possibile contattare la segreteria al numero 0543.1753333 oppure via mail all’indirizzo [email protected].

s. c.