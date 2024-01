Tifosi. Ancora un mese per abbonarsi

Anche nel nuovo anno prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro 2.015. Riaperta prima delle festività natalizie, ‘#Brividi’ resterà aperta ancora per un mese, fino al termine del girone di ritorno, e i tifosi biancorossi non ancora abbonati potranno garantirsi un posto per la restante regular season e assicurarsi di fatto un posto per i playoff grazie al diritto di prelazione.

A seguito di ogni gara casalinga viene sottratto dal prezzo iniziale il rateo delle partite già disputate all’Unieuro Arena. Questi sono i nuovi prezzi aggiornati delle tessere a tariffa intera: Parterre gold 375 euro, Parterre rosso 300 euro, Parterre low cost 225 euro, Centrale numerata 160 euro, Curva numerata 133 euro, Terzo anello 80 euro. Gli abbonamenti possono essere sottoscritti solo presso la sede del club in viale Corridoni 10, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.