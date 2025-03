TIFOSI. Avellino e Milano, prevendita iniziata

Il presente si chiama Piacenza, ma dopo l’ostacolo emiliano, Forlì avrà un doppio impegno casalingo. La prossima settimana sbarcheranno infatti all’Unieuro Arena, in serie, Avellino (alle ore 20 di mercoledì) e l’Urania Milano (domenica 30 alle ore 18). Per entrambi i match il club di viale Corridoni ha già attivato la prevendita: i biglietti sono acquistabili online sulla piattaforma Vivaticket o in tutte le rivendite fisiche autorizzate sul territorio nazionale, nonché nelle ricevitorie Sisal. La biglietteria è aperta anche presso la sede (viale Corridoni 10) nell’orario 8.30-12.30. Mercoledì, poi, la biglietteria dell’Unieuro Arena aprirà alle ore 19 (acquistabili solo i biglietti per la partita contro Avellino) e domenica 30 alle ore 17.

In vista della sfida con gli irpini torna l’appuntamento con lo speciale gioco del Carlino che mette in palio cinque biglietti omaggio per i nostri lettori. Per assicurarsi uno dei tagliandi si dovrà telefonare alla nostra redazione (0543.453201) alle ore 13 in punto di martedì. I cinque più veloci e fortunati a prendere la linea, assisteranno alla super sfida dal settore parterre.