Tifosi, c’è la possibilità di tesserarsi per altre 9 partite tra girone di ritorno e seconda fase. Prelazione per i playoff. Sorpresa, riapre la campagna abbonamenti

I tifosi biancorossi non ancora abbonati trovano un bel regalo sotto l’albero di Natale. A grande richiesta, la Pallacanestro 2.015 ha infatti comunicato la riapertura della campagna abbonamenti ‘#Brividi’, inizialmente chiusa al termine del girone di andata a fine novembre con più di 2.000 tessere sottoscritte. Ma ora si riparte. Da subito e fino al termine del girone di ritorno di regular season (l’ultimo match si gioca il 4 febbraio contro Trieste), chi ancora non è in possesso dell’abbonamento stagionale potrà assicurarsi il proprio posto sulle tribune dell’Unieuro Arena.

Aderendo alla campagna abbonamenti, sarà possibile assistere a tutte le gare casalinghe di Cinciarini e compagni fino all’inizio dei playoff. Da oggi, di fatto, ci si assicurerà la presenza a nove partite di campionato. Vale a dire le rimanenti quattro del girone di ritorno della prima fase (Piacenza, Verona, Chiusi e Trieste) e quindi le cinque della seconda fase, in cui i forlivesi se la vedranno contro ‘inedite’ avversarie proveniente dal girone Verde. Inoltre, i possessori di abbonamento avranno il diritto di prelazione sul proprio posto in fase di vendita dei biglietti per i playoff.

I nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti solo ed esclusivamente presso la sede del club, in viale Filippo Corridoni 10, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30. A seguito di ogni gara casalinga, il costo della tessera stagionale diminuirà in proporzione alle partite ancora da disputare tra le mura amiche. Verrà infatti sottratto dal prezzo iniziale il rateo delle partite già disputate.

Di seguito il prezzo ‘pieno’ degli abbonamenti, dunque in vigore da oggi, per ciò che riguarda la tariffa intera: Parterre gold 439 euro, Parterre rosso 338 euro, Parterre low cost 253 euro, Centrale numerato 180 euro, Curva numerata 149 euro, Terzo anello 90 euro.

Rapportando il tutto al prezzo del singolo biglietto, si va da un risparmio di 4 euro a partita del Terzo anello, aderendo a ‘#Brividi’, fino a ben 16 euro di risparmio per il Parterre gold. Passando poi, ad esempio, per i 10 euro in meno del settore Centrale numerato e gli 8 euro della Curva numerata.

Per qualsiasi informazione, il club risponderà allo 0543.1753333 (negli orari di apertura dell’ufficio) e all’indirizzo mail info@pallacanestro2015.it

s. c.