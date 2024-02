Tifosi, il Palafiera si conferma al top. Nicosanti: "Fantastici, sono un fattore"

Anche nel girone di ritorno, il pubblico dell’Unieuro Arena è tra i più presenti della serie A2. Mantenendo così Forlì al vertice della categoria in quanto a seguito di spettatori sulle tribune. Lo confermano i dati di affluenza rilasciati ieri da Lega Nazionale Pallacanestro (Lnp), in virtù dei quali la piazza biancorossa si piazza al quarto posto assoluto tra le 24 squadre di A2. Nella seconda metà della prima fase, Cinciarini e compagni hanno portato 2.955 tifosi in occasione di ogni gara casalinga. Meglio degli appassionati forlivesi hanno fatto Fortitudo Bologna (inarrivabile a quota 5.164), Trieste (3.377) e Udine (3.014): tutte compagini del girone Rosso.

Rilevante, poi, è anche la crescita di pubblico rapportata alle presenze del girone di andata. Con la Pallacanestro 2.015 che ha fatto registrare un +12% di spettatori. Fino al giro di boa della prima fase, Forlì contava 2.634 presenze e si assestava al settimo posto in categoria nella speciale classifica. Oggi ci sono 321 appassionati in più a partita ed è stata messa la freccia sulle varie Cantù, Rimini e Trapani. Va detto, ad ogni modo, che sui numeri dell’andata incidono fortemente i primi due match casalinghi disputati in campo neutro a Ferrara. Le gare effettivamente disputate in via Punta di Ferro fecero contare 3.190 spettatori medi (da questo punto di vista, l’Unieuro è scesa sotto quota 3mila, però nuovamente superata domenica contro Rieti).

Quarto posto, poi, per i biancorossi anche nel computo degli incassi medi, con 28.653 euro al botteghino per ogni sfida casalinga del ritorno. Le maggiori presenze nel singolo match, invece, si sono contate in occasione del derby di ritorno contro la Fortitudo Bologna. Quando cioè sulle tribune dell’Unieuro Arena accorsero 3.780 tifosi. Anche in questo caso è la quarta partita più seguita del girone di ritorno negli impianti che non siano il PalaDozza.

Esprime soddisfazione per i numeri in crescita Giancarlo Nicosanti, presidente del club forlivese: "Da sempre il nostro obiettivo è stato quello di riuscire a ridare centralità al basket in Romagna e soprattutto a Forlì – afferma –. Nonostante il Covid e le lunghe restrizioni, non abbiamo mai mollato e i risultati raggiunti quest’anno ne sono la migliore dimostrazione". E poi una frase che guarda al futuro: "Questo non è un punto di arrivo, ma la base su cui continuare ad aumentare l’interesse dei tifosi verso questo sport".

Il riferimento, inevitabile, è al rush finale, quando ci si giocherà la promozione: "Sono certo che questa seconda parte di stagione ci darà un’ulteriore dimostrazione dell’importanza del fattore Unieuro Arena, unico palazzetto imbattuto di tutta la serie A2". Insomma, le ambizioni di Forlì passano anche dal sostegno che la squadra riceve dai propri fans: "Grazie a tutti i nostri fantastici appassionati per quello che ci hanno fatto vivere e per il continuo e costante supporto".

