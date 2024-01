Tifosi. Maglietta celebrativa per il John Fox Day. Oggi in palio cinque biglietti omaggio

I tifosi biancorossi potranno festeggiare il ‘John Fox Day’ di domani anche con una maglietta celebrativa dell’evento. Presso i corner merchandising situati a fianco del bar (fronte ingresso Parterre) e al piano superiore, sarà messa in vendita a 25 euro, esclusivamente per l’occasione, la t-shirt (rossa) con il numero 14 e il nome di Fox. In caso di mancanza di taglie, la maglietta potrà essere prenotata. La biglietteria dell’Unieuro Arena sarà aperta domani dalle 10 alle 12, quindi dalle 19.30.

Oggi, invece, è il momento del gioco del Carlino che mette in palio cinque biglietti gratuiti per assistere alla sfida tra Forlì e Verona. Sara sufficiente chiamare alle ore 13 in punto la redazione allo 0543.453201: i cinque più veloci e fortunati a prendere la linea si aggiudicheranno i tagliandi.