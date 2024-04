Tifosi. Playoff, già in vendita i biglietti per le prime 2 gare con Vigevano

Con l’ultima gara della seconda fase ancora da disputare, sale già la febbre playoff in casa Pallacanestro 2.015. Scatta infatti già oggi la prevendita dei biglietti per gara1 e gara2 dei quarti di finale contro Vigevano, match che saranno disputati domenica 5 maggio alle ore 18 e martedì 7 alle 20.30 all’Unieuro Arena. Da subito la vendita sarà libera e aperta a tutti, ma gli abbonati avranno il diritto di prelazione sul posto fino mercoledì 24 aprile, oltre a vantare una scontistica sul prezzo del biglietto che varrà anche oltre la scadenza della prelazione sul posto.

Non sono previsti pacchetti speciali che includano entrambe le partite. È dunque possibile procedere all’acquisto soltanto del singolo biglietto, sia per gara1 che per gara2.

Questi i prezzi a tariffa intera per ogni singolo settore del palasport, per i non abbonati: Parterre gold 80 euro; Parterre rosso 55; Parterre low-cost 45; Centrale numerato 33; Curva numerata 28; Terzo anello 16. Ecco, invece, i prezzi riservati agli abbonati: Parterre gold 70 euro; Parterre rosso 50; Parterre low-cost 40; Centrale numerato 30; Curva numerata 25; Terzo anello 14. Sono previste riduzioni per over 65, under 18 e universitari; anche in questo caso è previsto un prezzo ad hoc per gli abbonati a tariffa ridotta.

È possibile acquistare i biglietti per gara1 e gara2 alla sede del club in viale Corridoni 10 e nelle rivendite autorizzate Vivaticket. La sede è aperta dal lunedì al venerdì (25 aprile escluso) dalle 9 alle 13 e dalle 17.30 alle 20; qui, la prevendita chiuderà venerdì 3 maggio alle ore 20. Nei rispettivi giorni e orari d’apertura, poi, sono a disposizione dei tifosi le varie rivendite. A Forlì presso Edicola Bartolucci (via Seganti 3/A), La Caffetteria (via Ravegnana 146/A), Punto Snai Forlì (viale Roma 147), Punto Snai Bertini (via Bertini 94); a Forlimpopoli presso Tabaccheria Casadei Stefano (via Saffi 56), Ticketando (via Calvino 77) e Punto Snai Forlimpopoli (via Berlinguer 5). È regolarmente aperta anche la prevendita online sul sito web di Vivaticket e sull’app della Pallacanestro 2.015.

Per l’occasione, sarà in vendita (15 euro) la t-shirt celebrativa dei playoff 2024 ‘Tutta Forlì ti ama’. I tifosi che acquisteranno i biglietti a tariffa intera, nei settori numerati, per gara1 e gara2 allo stesso momento, riceveranno la maglietta in omaggio. Per i settori non numerati, invece, sarà sufficiente aggiungere 10 euro (sempre previo acquisto dei biglietti in combinata). L’acquisto simultaneo sarà possibile esclusivamente presso la sede del club o le rivendite Vivaticket. Non sarà effettuabile alla biglietteria dell’Unieuro Arena il giorno della partita.

Simone Casadei