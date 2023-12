Tifosi. Prevendita boom. Riempiti i settori per gli ospiti

Prevendita da tutto esaurito: lo ha comunicato la Pallacanestro 2.015 sul proprio sito. I biglietti erano a disposizione solo nella sede di viale Corridoni, tra ieri e giovedì: vietata anche la diffusione sui circuiti online. Dunque la risposta del tifo forlivese è stata all’altezza dell’importanza dell’appuntamento, anche se non c’erano molti dubbi vista l’esiguità dei posti in rapporto alla potenziale domanda: i due settori riservati dalla società ospitante saranno ad ogni modo pieni. La cassa ospiti del Flaminio resterà dunque chiusa. Ai tifosi di casa (per i quali non saranno validi, invece, gli abbonamenti), invece, verrà regalata una sciarpa: tutto fa pensare a una cornice di pubblico d’eccezione.

Per motivi indipendenti dalla Pallacanestro 2.015, non sarà possibile la tradizionale diretta dal Cineflash. Per chi non ha il biglietto, resta la possibilità di LnpTv Pass, con la telecronaca in diretta streaming sul sito della Lega Nazionale Pallacanestro.