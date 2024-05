Tifosi, torna il gioco del Carlino. Alle 13 in palio 5 posti

Prosegue la prevendita per gara1 contro Vigevano di domenica (palla a due alle ore 18). Chi non si fosse ancora procurato un biglietto, può farlo presso la sede del club in viale Corridoni 10, aperta solo oggi dalle 9 alle 13 e dalle 17.30 alle 20. Domenica, poi, il botteghino dell’Unieuro Arena sarà aperto dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 17. In vista di gara2 di martedì sera, poi, l’acquisto sarà possibile la prossima settimana sempre presso la biglietteria dell’Unieuro Arena: lunedì con orari 9-13 e 17.30-20, martedì 9-13 e quindi dalle 19.30. I biglietti sono sempre acquistabili presso i punti vendita Vivaticket. Oggi, poi, torna anche il gioco del Carlino che mette in palio cinque biglietti gratuiti nel parterre per gara1: l’appuntamento è alle ore 13 in punto, chiamando la nostra redazione allo 0543.453201.

Domenica, infine, accanto alla biglietteria del palasport, negli orari 10-12 e 16.30-18, sarà possibile ritirare e acquistare la speciale t-shirt celebrativa dei playoff, nonché ritirare le canotte della Coppa Italia.