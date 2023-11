Tifosi. Torna oggi l’iniziativa: biglietto a 5 euro per vedere la partita al Cineflash

Questo pomeriggio la Pallacanestro 2.015 farà ritorno sugli schermi del Cineflash di Forlimpopoli. La gara odierna sarà infatti trasmessa anche in una sala del cinema multisala lungo la via Emilia, aperto a tifosi e appassionati. Sarà sufficiente acquistare il tagliando d’ingresso (in cassa oppure online) al costo di 5 euro. Tutte le trasferte della squadra di Antimo Martino, da oggi in avanti, saranno visibili al Cineflash. Per chi invece volesse seguire la squadra a Chiusi, la biglietteria del PalaPania apre alle ore 16. È disponibile anche l’acquisto in prevendita online, sul sito web di Vivaticket. Biglietto a tariffa intera (over 24) in vendita a 15 euro, il ridotto (3-24 anni) a 7 euro.