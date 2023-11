Tifosi verso il veneto. Prevendita online. Casse aperte alle 19

Per chi volesse seguire la squadra di Antimo Martino a Verona (domani alle ore 20.30), da ieri è attiva la prevendita online sulla piattaforma Vivaticket. In alternativa, è possibile procedere all’acquisto del biglietto direttamente domani presso la biglietteria del palasport, aperta dalle ore 19. Di seguiti i prezzi dei tagliandi di accesso: settore ospiti 15 euro (ridotto under 16 e over 65 a 10 euro), tribuna Est E3E5 30 euro (ridotto 22 euro).