Tinsley rilancia il Bologna 2016. Iattoni, che spinta per Medicina

Ancora notte fonda in casa dei New Flying Balls di coach Conti, che nell’atteso big match-salvezza di serie B contro Bisceglie, alzano bandiera bianca e allungano a 6 sconfitte la striscia negativa: il concomitante ko di Taranto renderà il giro di boa della prossima settimana, proprio contro i pugliesi, ancora più importante per gli ozzanesi.

In Interregionale successo esterno per il Bologna 2016 in quel di Milano, che vale il quinto posto in compagnia di Cremona e Pizzighettone, mentre nella metà bassa della classifica rallenta la corsa l’Olimpia Castello contro la regina Fulgor Fidenza.

Ouverture di 2024 col botto in serie C per la Virtus Medicina, che spazza via il Guelfo al termine di un derby a senso unico e si riprende la vetta del girone B a +2 sulla Cmp Global (che il 24 gennaio alle 21 recupererà la sfida con l’Sb Ferrara): per i gialloneri di coach Matteo Dalpozzo è la sesta vittoria consecutiva.

Inaugura l’anno nel migliore dei modi anche la matricola e rivelazione Cmo Ozzano, che liquida Ferrara.

In fondo alla graduatoria passi falsi per Bsl San Lazzaro, pesante -33 a Forlimpopoli, ed Sg Fortitudo, ko all’overtime contro Lugo.

In Divisione Regionale 1 continua la marcia imperiosa dell’Audace Bombers, che nel big match al vertice espugna Vignola e centra l’ottava vittoria consecutiva: dietro torna a farsi strada la Vis Persiceto, che piega con forza il Voltone e si riporta sul podio. Successi clou anche per Progresso Happy Basket e Veni, bene rispettivamente contro Basketreggio e Castelfranco Emilia. Girone B nel segno di Budrio, che incassa il dodicesimo punto consecutivo e conserva il +2 su Argenta, bene contro Baricella. Conserva la terza piazza infine Granarolo, che nel posticipo ha la meglio sulla 4 Torri Ferrara e resta a +2 sulla coppia di inseguitrici.

Giacomo Gelati