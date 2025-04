Torna il Memorial Pederzini: torneo di basket giovanile a Cento

Dopo il grande successo della prima edizione, torna il “Memorial Pederzini”, il torneo di basket giovanile organizzato dalla Benedetto 1964 e patrocinato dalla Federazione Italiana Pallacanestro. L’evento, dedicato alla categoria Under 14, si svolgerà da oggi a sabato nelle palestre Giovannina e ISIT di Cento e vedrà la partecipazione di otto squadre pronte a sfidarsi in tre giorni di grande basket.

La Benedetto 1964 Cento, squadra di casa, ospiterà un torneo che promette tante sfide avvincenti e che prevede una variazione rilevante rispetto all’anno passato: ci sarà una partita in più per tutte le squadre e la competizione comincerà già da stamattina. In contumacia della BluAcademy Treviglio campione in carica, la squadra vincitrice del Memorial Pederzini 2025 sarà individuata tra la squadra di casa, Virtus BCC Emilbanca Bologna, la Pallacanestro Reggiana Academy, Jolly Reggio Emilia, Pol. Compagnia dell’Albero, Vis 2008 Ferrara, SMG Latina e Petrarca Padova. Le 8 partecipanti sono divise in due gironi all’italiana, da cui le prime 2 squadre di ciascun gruppo avanzeranno alla “Final Four” e le altre formazioni si contenderanno il resto delle posizioni. Dopo un’edizione con due partite terminate al supplementare e tante sfide equilibrate, la competizione si prospetta altrettanto emozionante. Come nell’anno passato sarà prevista anche una gara del tiro da 3 punti e saranno premiati i migliori cinque del torneo e il Most Valuable Player.

Giunto alla seconda edizione, il torneo nasce per ricordare Emanuele Pederzini, atleta classe 1996 cresciuto tra le giovanili della Benedetto 1964 e della Virtus Bologna, che ha sempre vissuto la pallacanestro con passione e con il sorriso sulle labbra e non c’è occasione migliore di un torneo in cui centinaia di ragazzi pieni di speranza e determinazione si mettono a confronto al massimo delle proprie possibilità. Da oggi gli appassionati di basket potranno assistere a sfide entusiasmanti e vivere un’edizione che promette di essere ancora più intensa e coinvolgente. Il Memorial Pederzini non è solo una mera competizione, ma un momento di condivisione e celebrazione dello sport che “Pede” ha sempre amato.