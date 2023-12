Torneo ’Chicco Ravaglia’, profumo d’Europa

Il torneo Chicco Ravaglia non vuole smettere di crescere e diventa più grande. L’edizione 2024 si allarga a 12 squadre e le giornate di gara saranno quattro, dal 3 al 6 gennaio. Tutto ospitato all’interno della palestra Ravaglia che in questa edizione assume ancora di più una impronta internazionale. Delle 12 partecipanti ve ne saranno sei italiane e sei straniere, allargando il numero dei Paesi europei a tre new-entry come Germania, Croazia e Macedonia del Nord.

Un impegno maggiore dal punto di vista organizzativo che non scoraggia tutti i collaboratori e i volontari dell’International Imola, la società che ogni anno, a partire dal 2009, realizza questo importante torneo riservata alla categoria Under 14 per ricordare il cestista imolese Chicco Ravaglia, scomparso il 23 dicembre 1999. Tra le sei formazioni italiane di questa edizione ci sono i padroni di casa dell’International, Virtus Bologna, Olimpia Milano, Bees Basketball Pesaro, Stella Azzurra Roma e Orange Bassano, mentre dall’estero ecco arrivare gli sloveni dell’Olimpia Lubiana (una presenza ormai storica al Chicco Ravaglia), i cechi del Basketball Usk Praga (presenti un anno fa) e le novità rappresentate dai tedeschi del Bonn Rhondorf, il Vodno Suns dalla Macedonia del Nord e infine i croati del Kk Oliva Dignano e del Mkk Novi Zagreb.

La formula della manifestazione, che sarà sponsorizzata da Easy Car, sarà svelata nei prossimi giorni. Tutte le partite del torneo saranno trasmesse sul canale YouTube di Italhoop, sito di informazione e scouting sulla pallacanestro giovanile italiana, con Mr Hoop a produrre i contenuti dal campo. Parlando di giovanili, in casa International, il classe 2009 biancorosso Giacomo Ravaglia è stato convocato per l’Academy Camp nazionale dal 27 al 30 dicembre e con la selezione regionale parteciperà al trofeo Fabbri (dal 3 al 6 gennaio).

l. m.