Torneo Memorial Bruno Casini Cipriani: trionfo del Galilei nel basket 3 contro 3 a Siena

Si è svolta lunedì mattina al PalaPerucatti la decima edizione del ‘Torneo Memorial Bruno Casini Cipriani’, manifestazione di basket della categoria 3 contro 3 riservata ai ragazzi delle scuole medie superiori della città. Sotto l’attenta direzione di Marco Collini, allenatore ed ex professore di educazione fisica, si sono sfidate sei scuole superiori senesi: Piccolomini, Caselli, Ricasoli, Sarrocchi, Bandini e Galilei. In tutto sono stati coinvolti 10 insegnanti e oltre 150 tra ragazzi e ragazze. Ben 31 sono state le squadre maschili e 6 quelle femminili a scendere in campo al palazzetto Virtus messo a disposizione grazie alla volontà del Presidente Fabio Bruttini e del direttore sportivo Gabriele Voltolini. Perfetta l’organizzazione dell’evento con la presenza dell’ambulanza della Croce Rossa con il medico Dr. Carlo Cappelli. Hanno presenziato all’evento anche l’Assessore allo sport del comune di Siena Lorenzo Lorè e il presidente di Sport e Salute Luca Barducci. Lorè ha voluto portare ai ragazzi il saluto dell’amministrazione, ricordando i valori dello sport che il professor Casini, pioniere del basket senese, incarnava alla perfezione. Presenti alla manifestazione i figli di Bruno Casini, Gemma ed Enrico, quest’ultimo anche in veste di Presidente del Panathlon Siena, promotore dell’iniziativa. I figli hanno premiato i partecipanti che in una mattinata tutta all’insegna del basket e del fair play ha visto risultare vincitori sia per il torneo maschile che femminile l’istituto Galileo Galilei.

Classifica finale. Maschile: 1° Galilei, 2° Piccolomini, 3° Sarrocchi. Femminile: 1° Galilei, 2° Galilei, 3° Caselli. La giornata di festa del Panathlon Club di Siena si è conclusa la sera al Ristorante "La Ducareccia" dell’hotel Piccolo Castello di Monteriggioni dove oltre 100 commensali hanno festeggiato l’imminente arrivo delle festività natalizie con la consueta Conviviale degli auguri. Una bellissima serata allietata dalle canzoni del coro gospel ‘Joyful Anthem gospel Choir’.