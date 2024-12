Torneo nazionale di basket under 13 a Firenze in memoria di don Luciano Genovese

Un torneo nazionale di basket under 13 si svolge nel ricordo di don Luciano Genovese, scomparso nel 2022 dopo essere stato per oltre 50 anni parroco della chiesa di Santa Caterina da Siena a Coverciano, oltre che fondatore e presidente della Sancat Firenze.

L’evento sportivo, in programma oggi e domani, è stato presentato in Palazzo Vecchio da Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2 e del Calcio storico fiorentino, e da Enrico Maria Locchi, direttore tecnico del torneo; per il Comune ha portato i saluti l’assessora allo sport Letizia Perini.

Si giocherà su tre impianti: PalaSancat (via del Mezzetta), palestra Lorenzo Guarneri (scuola Dino Compagni, via don Giovanni Verità) e palestra Kassel (via Svizzera); le nove squadre, suddivise in gironi, sono di settori giovanili di società di alto livello: Sancat Firenze, Pallacanestro Reggiana, Fortitudo Bologna, Libertas Livorno, Basket Cecina, Bellaria Basket, Basket Reggello, Faenza, Basket Ravenna.

"Un ringraziamento a don Luciano che ha fatto tanto per la nostra città - ha sottolineato l’assessora Perini -, questo torneo fa vedere quanto sia importante la presenza di un parroco in un quartiere, non solo per fare aggregazione ma anche per avvicinare tante bambine e bambini allo sport".

"Abbiamo voluto ricordare don Giuliano con questo evento - ha aggiunto Pierguidi – che ci auguriamo possa diventare un appuntamento fisso per gli under 13 così come lo è il "Tommasino Bacciotti" per il minibasket già da molti anni".