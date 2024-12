Torneo riservato alle formazioni Under 13. "Memorial Monaci». Si torna in campo

Per un grande allenatore. Il 4 e 5 gennaio lo sport giovanile è di nuovo protagonista a Grosseto, grazie alla settima edizione del Memorial Luciano Monaci. Il PalAustria sarà il palcoscenico per tanti giovani talenti under 13, che si contenderanno il trofeo. Pallacanestro Grosseto, Don Bosco Livorno, Calcinaia e Costone Siena con le loro squadre della categoria under 13 scenderanno in campo. Torneo ufficiale Fip, organizzato dalla "Pgr team 90", il memorial ha il patrocinio del Comune di Grosseto.

"Questo evento riunisce la memoria di un grande uomo, un grande allenatore, a quelle che sono le attività ricreative dei giovani – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Luciano Monaci, straordinario allenatore grossetano, lo sapeva benissimo: la città gli rende con piacere questo doveroso omaggio".

"Luciano è stato un grande uomo di sport, non si è mai tirato indietro – afferma l’assessore Fabrizio Rossi –. Lo sport regala persone dai tratti preziosi, che sanno tramandare ai più piccoli gli insegnamenti profondi e autentici".

Il memorial sarà un’occasione per sostenere Abio ed il suo progetto. "Il processo culturale che può portare avanti lo sport – dice l’assessore Luca Agresti – lo evidenzia questa unione con il sociale". "L’idea di avvicinare il mondo dello sport al volontariato è vincente – dicono il presidente della società, Luca Giannini e il vice Piero Caciagli –, perchè lo sport porta entusiasmo, il volontariato valore e insieme sono il tessuto sociale per la nostra città. Questo approccio è la chiave di volta per il sano agonismo".

Il torneo inizierà il 4 gennaio alle 15.30 con la partita fra Don Bosco Livorno e Pallacanestro Grosseto, a seguire scenderanno sul parquet Calcinaia e Costone Siena. Il 5 gennaio alle 9.30 il primo match: Pallacanestro Grosseto-Calcinaia, poi Costone Siena e Don Bosco Livorno. Alle 15 Calcinaia-Don Bosco Livorno, quindi la sfida Pallacanestro Grosseto-Costone Siena.

Maria Vittoria Gaviano