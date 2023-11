Torreggiani alza la voce: "Virtus, così non si può"

La Virtus non riesce più a vincere. La squadra di Marco Regazzi perde da tre partite consecutive, certo bisogna fare i conti con gli avversari, ma i gialloneri a un punto della partita si bloccano e porgono il fianco agli avversari.

Mercoledì dopo un buon primo quarto, la Virtus ha faticato più del dovuto e per i marchigiani è arrivato il via libera già prima dell’intervallo.

"Abbiamo giocato solo il primo quarto – dice il direttore generale Gabriele Torreggiani –, una gran bella pallacanestro, poi c’è stata una pessima vena in attacco e la loro forza fisica ha creato un parziale di 14-3 che ci ha messo di fronte alla nostra condizione attuale e non siamo più riusciti a reagire. Inspiegabilmente la Virtus ha smesso di giocare, una battuta d’arresto che poteva starci, ma come società non possiamo tollerare il modo nel rispetto dei tanti tifosi che mercoledì sono venuti a seguirci. Non deve più capitare, nessuno di noi deve mollare dall’allenatore, ai giocatori, ai dirigenti".

Nelle ultime tre uscite la Neupharma non ha raccolto nulla.

"Le tre sconfitte non mi preoccupano perché di fronte avevamo tre squadre costruite per stare in cima. E’ negativo smettere di giocare e non dare il massimo, questo come club non lo accettiamo perché chi indossa i colori gialloneri deve fare tutto quello che può, e questo non si è visto. C’ è tutto il tempo per raggiungere il tredicesimo posto. Ma ci aspettiamo un atteggiamento diverso rispetto a quello visto mercoledì, questo deve essere chiaro".

Dopo tre passi falsi, ripartire è d’obbligo: "Scordandosi in fretta la serata di mercoledì, ma non dimenticando quanto abbiamo detto noi dirigenti dentro lo spogliatoio. Ognuna delle componenti deve avere fiducia in quello che si fa, questa è l’unica strada".

Domenica il derby casalingo con Faenza: "E’ la miglior partita che potessimo avere in questo momento. È un derby e lo giochiamo con il nostro pubblico che sarà vicino alla squadra. C’è subito l’opportunità di far vedere realmente che squadra siamo. Sappiamo quali sono stati i nostri errori recenti, vanno eliminati per essere la vera Virtus, non la squadra di Fabriano".