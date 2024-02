Torreggiani "Questa Virtus può battere tutti"

Quando vinci un derby, e lo fai in emergenza, all’interno di uno spogliatoio aumenta la consapevolezza nei propri mezzi. Quella ottenuta a Faenza è la vittoria della maturità, di un gruppo capace di assorbire cambiamenti di organico e defezioni. Non è da tutti andare al PalaCattani e

portare a casa lo scalpo con due giocatori indisponibili, Valentini e Alberti, e Masciarelli in dubbio fino alla palla a due. Un’affermazione arrivata nel finale, dove i gialloneri si sono dimostrati maturi e cinici al punto giusto: "A Faenza abbiamo superato una prova di maturità – commenta il direttore generale Gabriele Torreggiani – l’ennesima di questa stagione. Nell’ultimo mese la Virtus ha incontrato tutte le prime della classe: San Vendemiano, Ruvo, Fabriano, Faenza, Roseto e abbiamo dimostrato con tutte di potercela giocare ma anche batterle. Siamo una squadra capace di qualsiasi risultato". Lo staff medico sta lavorando per far rientrare Luca Valentini e Alessandro Alberti. Si cerca di dare a coach Mauro Zappi i due elementi per allungare le rotazioni di squadra: "Alberti lo recuperiamo con Vicenza, mentre per Valentini il discorso è diverso, lo staff medico sta monitorando il suo stiramento e ci sono possibilità di vederlo a Lumezzane. La cosa giusta è rimetterlo dentro quando sarà pienamente recuperato dal problema muscolare. La situazione di Luca è in continua evoluzione".

La V imolese ha messo in cascina 24 punti, si trova a due lunghezze da Faenza e Mestre, rispettivamente ottava e nona in graduatoria: "Ci siamo costruiti la possibilità di fare un bel finale di stagione. Il primo step è quello di centrare l’obiettivo minimo che ci siamo dati, vale a dire la permanenza in categoria senza passare dai play out. Staff tecnico e squadra hanno dimostrato quello che valgono e si meritano un finale di regular season importante".

Domenica pomeriggio al PalaRuggi arriva Vicenza, che ha un bilancio di 9 vittorie e 16 sconfitte: "E’ una gara molto insidiosa con una squadra che ha avuto per tutto il campionato alti e bassi. Vicenza ha battuto Jesi, San Severo e Chieti dimostrando di avere qualità per fare risultati importanti. Il PalaRuggi è un fattore dove il pubblico si fa sentire. I nostri avversari avranno un approccio da ultima spiaggia per le posizioni che valgono la salvezza senza i play out".