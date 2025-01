Tortona-Unahotels 67-69: vittoria di importanza capitale per Reggio Emilia

Reggio Emilia, 25 gennaio 2025 – Vittoria di importanza capitale per l’Unahotels, che espugna il parquet di Casale Monferrato superando di misura la Bertram Tortona, diretta concorrente nella corsa verso i playoff, ora sotto 2-0 nello scontro diretto. Successo quindi davvero da 4 punti per i biancorossi, trascinati da un fantastico Cassius Winston, pericolo costante per tutta la gara per gli avversari, e soprattutto immaginifico nel finale con una “bomba” clamorosa e il canestro decisivo, con uno dei suoi attacchi fulminanti, a tre secondi dalla fine.

In casa reggiana bene anche Momo Faye e menzione d’onore per Michele Vitali il quale, alla sua gara numero 300 in serie A, ha messo mattoni importantissimi per il blitz, più di quanto non dicano le mere cifre. Come già avvenuto nel match casalingo con Trieste, l’Unahotels parte malissimo: impacciata in attacco e disattenta in difesa e così, dopo appena 3’ è già pesantemente sotto: 12-0. Reggio fa moltissima fatica e non è che ci metta tutta l’aggressività richiesta, così Priftis panchina i titolari e si gioca la carta dei gregari, compresi quelli di lusso come Vitali e Smith. Le cose vanno un pochino meglio, i biancorossi perlomeno entrano in partita e provano a combinare qualcosa.

Tuttavia Tortona unisce talento a intensità e si produce, giocando a ritmi vertiginosi, in nuovo allungo, portandosi sino al +17. Per poi chiudere la prima frazione in vantaggio 26-11. La truppa di Priftis approccia decisamente meglio il secondo periodo: break di 11-0 con Winston sugli scudi e margine che ritorna a termini accettabili: 28-22 dopo tre giri di lancetta. Tocca alla Bertram nella fase finire alle corde, e a De Raffaele provare a metterci una pezza con qualche accorgimento tattico. Ma il forcing emiliano, anche grazie a un ottimo Vitali, prosegue e all’8’, cosa abbastanza sorprendente dopo il primo quarto, l’Unahotels mette addirittura la freccia, e a chiusura di un ulteriore parziale favorevole di 10-0 va all’intervallo lungo sul +5, al culmine di dieci minuti chiusi sul 6-26 pro Pallacanestro Reggiana.

Al ritorno sul parquet Tortona continua a non capirci nulla, mentre Barford e compagni coniugano efficienza offensiva ad alta aggressività in retroguardia. Tra gioco in velocità e recuperi difensivi l’Unahotels si spinge sino al +13 (38-51) al 4’. Tuttavia Reggio, invece di piazzare il colpo del Ko, vive un momento di disattenzione, di cui i piemontesi, certo non domi, approfittano e sulla scorta di un indomito Vital siglano un controbreak di 12-0 tornando a contatto. In una partita che, davvero, vive di strappi continui all’ultimo quarto di gioco le due squadre si presentano in perfetta parità: 57-57. Il primo canestro arriva dopo quasi tre minuti di gioco e lo realizza, dalla lunga, Tortona, provando a prendersi in mano l’inerzia della contesa. Che ne segna un’altra da distanza siderale con Vital e pare proprio indirizzare la contesa verso i colori bianconeri. Priftis chiama un’opportuna sospensione, con i suoi a -6, per provare a rispondere al colpo. A seguito di questo l’Unahotels trova i primi punti del periodo e cerca di tenere botta. Ma in una frazione in cui non si segna praticamente mai il breve abbrivio conquistato dalla Bertram potrebbe essere decisivo. La stanchezza di entrambe le compagini fa sì però che la partita sia decisa da episodi. L’asse Winston+Faye regala il +1 a Reggio a 30 secondi dalla fine, Vital fa solo 1/2 dalla lunetta e il folletto Usa reggiano sigla il 67-69 a tre secondi dalla fine. L’ultimo tiro è per Vital ma rimbalza beffardo sul ferro lasciando a Reggio un successo importantissimo.

Il tabellino

BERTRAM: Zerini, Vital 21, Kuhse 4, Gorham 7, Candi 7, De Negri, Strautins 2, Baldasso 3, Kamagate 7, Biligha 4, Severini 6, Weems 6. All.: De Raffaele.

UNAHOTELS: Barford 8, Winston 23, Faye 14, Smith, Uglietti 7, Vitali 7, Faried, Grant 5, Chillo, Cheatham 5. N.e: Gallo e Fainke. All.: Priftis.

Arbitri: Guido Giovannetti, Alessandro Perciavalle, Simone Patti

Parziali: 26-11, 32-37, 57-57

Note: tiri da 3: Bertram 8/33, Unahotels 7/24; tiri liberi: Tortona 13/17, Reggio Emilia 8/16.