Tozzi: "Approccio più teso del solito. Alla fine premiata la nostra lucidità"

"È stata una partita molto nervosa: loro avevano speso più di noi per chiudere la serie con San Vincenzo ma mentalmente erano più dentro ai play-off rispetto a quanto non lo fossimo noi". Questo il primo commento a caldo di coach Maurizio Tozzi dopo la vittoria in gara-1 del suo Costone. L’inizio del match è stato sicuramente il momento di massima difficoltà per la squadra della Piaggia, forse un po’ sorpresa dall’entusiasmo con cui la Mens Sana è arrivata a queste finali. Come del resto poteva essere preventivabile alla vigilia. "Stare fermi quindici giorni non ha aiutato nell’approccio che è stato più teso e contratto del solito – ha proseguito il tecnico gialloverde -. Nonostante questi attimi di tensione, in fondo è venuta fuori la nostra lucidità. Abbiamo sofferto il loro quintetto piccolo – ha detto ancora a caldo coach Tozzi -. Nel primo quarto abbiamo concesso troppo, specialmente a rimbalzo, però aver chiuso la partita con 66 punti subiti ci dice che la qualità della nostra difesa è rientrata nei nostri standard. La Mens Sana ha il suo talento e tutto suo valore: quindi vanno dati meriti anche a loro. Il nostro 86 complessivo di valutazione dice che la squadra ha prodotto".

Cosa cambia in vista di gara 2 aver vinto la prima partita della serie? Aiuta a sciogliere la tensione? Coach Tozzi risponde che "è dal 21 agosto che questi ragazzi ed io conviviamo con la pressione di dover vincere. Ci hanno descritto come l’unica sfidata di questa finale contro 21 sfidanti. Lo sforzo mentale c’è. Cosa succederà poi non lo so. Ci vorrebbe la sfera di cristallo". L’ultima riflessione chiesta nel dopo partita a Tozzi è stata sulle differenze che ha visto nella Mens Sana dal primo derby stagionale, vinto 63-41 a inizio marzo, alle finali playoff di oggi. "L’ho sempre detto, quella partita ha fatto storia a sé – ha ribadito il tecnico costoniano -. In quell’occasione la Mens Sana non è riuscita a trovare fiducia nelle cose che invece riesce a fare benissimo. È stata una delle pochissime partite in cui la Mens Sana ha mollato di testa. Quella partita l’abbiamo già dimenticata – ha concluso Tozzi -. È proprio fuori dalla nostra testa pensare di poter ripetere quel tipo di partita".

AF