Tozzi: "Sono orgoglioso dei ragazzi. Abbiamo giocato una grande partita"

"È stata una vittoria super importante". È stato questo il primo commento a caldo di coach Maurizio Tozzi (foto) dopo il successo del suo Costone in gara-3. Una vittoria che avvicina Vismederi alla vittoria del campionato: manca un successo ai gialloverdi per celebrare la promozione in B interregionale. "Riportiamo la serie al PalaOrlandi e questa è la cosa più importante – ha proseguito coach Tozzi –. Abbiamo fatto un grande sforzo difensivo nel secondo tempo. Abbiamo preso canestri di grande talento. Sono felicissimo e super orgoglioso dei miei ragazzi, perché hanno vinto una grande partita, contro una squadra forte e un pubblico bellissimo. Sono stati bravi. Hanno grande carattere e le spalle grosse". Inevitabile non citare le prestazioni di Radchenko e Ceccarelli, determinanti e decisivi per il successo gialloverde in viale Sclavo.

Del resto, è stata una serata in cui le individualità hanno fatto la differenza in favore del Costone, rendendo così merito (tra l’altro nel momento più caldo dell’anno) agli sforzi compiuti dalla società per competere a questo livello: cioè per vincere il campionato, un traguardo distante solo una vittoria per il Vismederi. "Radchenko ha subito un infortunio importante tra gennaio e febbraio dove, tra le altre cose, abbiamo anche perso un paio di partite – ha spiegato Tozzi –. Non è stato facilissimo recuperarlo fisicamente. Però in settimana era concentrato, l’ho visto bene. Sono contento per quello che ci ha dato. È stato molto importante per noi".

Da esaltare, per il Vismederi, anche la lunghezza e la profondità del roster gialloverde. Impossibile, in tal senso, non citare il canestro finale della vittoria di Luigi Bruttini, in una situazione non semplice per lui. "Ha fatto un canestro da capitano – ha sottolineato Maurizio Tozzi –. Ma non è che oggi ho preso di più dalla panchina. Domenica scorsa ho sbagliato io a prendere troppo poco dalla panchina", ha ammesso ancora il coach gialloverde. L’ultima battuta è per Ceccarelli, specialmente in una serata in cui Banchi non è riuscito praticamente mai a incidere. "Ci ha strigato un po’ lui dopo che ci eravamo imballati al tiro – ha detto infine il coach del Costone riferendosi al suo play –. Stasera ci ha tolto dalle difficoltà offensive. Sono contento perché anche lui ha sofferto molto, è stato sacrificato nelle scelte tattiche. Ma è un ragazzo straordinario e se lo merita".

AF