Tre su tre per la Fabo. Non si fermano gli Herons. Caserta ko al PalaTagliate

fabo herons mct

64

paperdì caserta

56

MONTECATINI Chiera 6, Trapani 14, Sgobba 10, Dell’Uomo, Natali, Aminti ne, Benites 7, Arrigoni 16, Mastrangelo 3, Giannozzi ne, Klyuchnyk 8, Fernández Lang ne. All. Barsotti

CASERTA Mastroianni 7, Heinonen 1, Azzaro 1, Diouf 16, D’Argenzio, 13, Pisapia ne, Kumer ne, Laganà ne, Marchiaro, Ricci 9, Romano 9, Abba. All. Cagnazzo

ARBITRI Secchieri e Tognazzo

PARZIALI 5-11, 24-19, 45-32

LUCCA

Gli Herons continuano a volare. Terza vittoria in altrettante partite per la Fabo Montecatini nel girone B di serie B Nazionale. Dopo Cassino e Virtus Roma, stavolta è Caserta ad arrendersi alla compagine guidata da coach Federico Barsotti, che si impone al PalaTagliate con il punteggio di 64-56. Primo quarto tutt’altro che spettacolare quello fra rossoblù e bianconeri. Si segna con il contagocce, causa soprattutto le bassissime percentuali al tiro delle due compagini. Dopo la bomba del 5-9 targata Ricci, sono Mastrangelo e Sgobba a infilare le triple che significano sorpasso. I campani pareggiano a quota 11 ed è questo il risultato del match al 10’. Trapani apre la seconda frazione con quattro punti consecutivi, ma l’attacco termale resta farraginoso. In generale però è la sfida che stenta a decollare. Ricci manda a bersaglio la tripla che significa nuovo vantaggio di Caserta, prima del break di 7-0 degli Herons, concluso dalla bomba allo scadere di Sgobba. Va così in archivio sul 24-19 un primo tempo di certo non per palati fini. Partenza lanciata in avvio di ripresa per Montecatini: Arrigoni, Chiera e Trapani fanno 8-0 e i ragazzi di coach Barsotti provano la fuga sul 32-19 al 23’. La Paperdi cerca di reagire, ma dall’altra parte Trapani e Arrigoni fanno ancora male ai rivali. E’ Diouf l’unico a mettere punti a referto fra i casertani nei primi sette minuti del terzo quarto, mentre gli Herons trovano più protagonisti. L’ultima parola del periodo è di Klyuchnyk, che appoggia il 45-32. Con l’impatto di Mastroianni, gli ospiti tentano di recuperare lo svantaggio, che torna sotto la doppia cifra. Ci pensano Sgobba e Arrigoni a tenere a distanza la truppa di coach Damiano Cagnazzo. Ma Caserta non intende mollare e capitan D’Argenzio scrive -6 a 4’ dalla fine. Fondamentali in questa fase la bomba di Benites e i liberi di Arrigoni e Chiera. A poco serve l’ultimo assalto della Paperdi, che deve alzare bandiera bianca.

Francesco Bocchini