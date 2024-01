Trieste senza Reyes non è imbattibile. Rbr si affida a Johnson per l’impresa

Lunga, profonda, con talento sparso nei primi cinque e anche negli abissi della panchina. Trieste fa paura per nomi e qualità, anche senza uno dei migliori giocatori del campionato, Reyes, e con Ruzzier tuttora in dubbio per il problema alla caviglia. La squadra giuliana spara fuochi d’artificio ogni volta che viene alzata una palla a due, col 98-90 infrasettimanale con Chiusi a dimostrarlo, ma dietro non sembrerebbe così solida come si conviene a una pretendente al salto di categoria. Rbr ha il talento necessario per bucare la difesa triestina, ma se questo sarà sufficiente dipenderà in larga parte anche dall’approccio difensivo, fondamentale per tenere a bada le bocche da fuoco più pericolose dei padroni di casa. Trieste è il miglior attacco del girone rosso con 80.6 punti segnati ed è ampiamente quella che tira più di tutti dalla lunga distanza (698 tiri totali, +49 sulla seconda) anche se non sempre con risultati apprezzabili (34%). Senza Reyes, la squadra perde un uomo 18.5 punti e 10.3 rimbalzi, un pensiero in meno per un Justin Johnson che potrebbe essere decisivo sotto le plance. L’altro straniero è Eli Brooks, play/guardia da 14.7 punti, 6 rimbalzi e 3 assist che senza Reyes ha elevato il suo rendimento (24 con Chiusi). Tanto lavoro per gli esterni biancorossi, che dovranno tenere a bada le varie guardie che possono portare palla. Ruzzier (8.8 e 4.8 assist), ad esempio, che mercoledì scorso nel recupero ha riposato ma per il match di domani dovrebbe essere completamente ristabilito dal problema alla caviglia. Tanto lavoro per gli esterni ma anche per Simioni e soci, che se la dovranno vedere con uno come Candussi, 29enne di 2.11 che è anche il terzo in doppia cifra di Trieste (11.8) dopo i due stranieri. All’andata, nel match segnato dallo spavento per l’infortunio alla testa di Johnson, a fare male a Rimini fu anche Giovanni Vildera, lungo di 2.05. Per Rbr un Johnson senza problemi al ginocchio potrebbe essere un fattore determinante. Marks deve fare bottino pieno con una squadra senza particolare verve difensiva. Di contro, sarà molto complicato il compito per gli esterni, anche quelli in uscita dalla panchina. Grande, Tassinari, Tomassini e lo stesso Anumba, quando si muoverà da 3, avranno un compito piuttosto arduo contro Brooks e i tanti esterni di valore di Trieste.

Loriano Zannoni