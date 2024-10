Trieste Unahotels 85-97, un grande Winston trascina Reggio Emilia alla vittoria

Reggio Emilia, 20 ottobre 2024 – Un’ottima Unahotels, guidata da uno spumeggiante Winston, espugna con pieno merito il parquet di Trieste e conquista il terzo successo in quattro gare di campionato. I giuliani non sono riusciti a schierare l’influenzato Colbey Ross, attenuante non da poco, ma la Reggio di stasera ha sfornato una prestazione di alto profilo, e sarebbe stata in grado di fronteggiare qualunque avversario. Oltre al funambolo Usa in casa biancorossa consueta solida partita di Momo Faye, con l’esperienza di Vitali, l’aggressività difensiva di Barford e un Cheatham che ha fatto ulteriori progressi, a chiudere il cerchio.

Eh sì che gli emiliani iniziano malissimo, finendo sotto 0-7 dopo appena 2’. La strigliata di Priftis nel time-out scuote Grant e compagni, che registrano un po’ i meccanismi restando in linea di galleggiamento, nonostante le alte percentuali al tiro degli avversari. Il primo quarto finisce 25-19 per Trieste, il secondo invece vive su binari di maggior equilibrio, tanto è vero che all’intervallo lungo ci si va sul +1 interno. La svolta della partita arriva nella terza frazione: Winston è inarrestabile (14 dei sui 28 punti li segna in questi 10’) e l’intensità difensiva fa il resto. Negli ultimi minuti, con il suo playmaker e un buon momento di Vitali, la Pallacanestro Reggiana si prende l’inerzia del match, per non mollarla più.

Negli ultimi 10’ infatti la squadra biancorossa gestisce con perizia il bottino accumulato, incrementandolo sino alle 11 lunghezze di vantaggio. Trieste accusa anche un po’ di stanchezza e l’Unahotels, ancora con Winston piazza i canestri della sicurezza che chiudono la contesa.

Tabellino

TRIESTE: Bossi 4, Reyes 7, Deangeli, Uthoff 24, Ruzzier 10, Campogrande, Candussi 3, Brown 11, Johnson 13, Valentine 13. N.e.: Ross e Brooks. All.: Christian UNAHOTELS: Barford 12, Winston 28, Faye 13, Gombauld, Smith 9, Uglietti 2, Vitali 12, Grant 7, Chillo 3, Cheatham 11. N.e.: Gallo e Fainke. All.: Priftis. Arbitri: Tolga Sahin, Martino Galasso, Gianluca Capotorto Parziali: 25-19, 50-49, 71-77, Note: tiri da 3: Pallacanestro Trieste 13/32, Unahotels 12/22; tiri liberi: Trieste 20/25, Reggio Emilia 13/15.