Trofeo Comet, è bagarre

Entra nel vivo la seconda edizione del "Trofeo Comet", torneo che riguarda sedici formazioni (categoria Juniores) organizzato dal Daino Gavassa. Sono stati disputati gran parte degli incontri della fase a gironi e la situazione dei quattro gironi inizia a delinearsi in attesa del completamento delle ultime partite che determineranno il quadro completo delle semifinali (staccheranno il pass le prime di ogni girone).

Ecco la situazione. Girone A: Rubierese 4, Povigliese 4, Original Celtic Bhoys 3, Morello 0. Girone B: United Carpi 6, Virtus Bagnolo 3, Virtus Correggio 3, Biasola 0. Girone C: Santos 6, Virtus Libertas 4, Sporting Club San’Ilario 4, Borzanese 0. Girone D: Vicofertile 6, Daino 3, Fogliano 0, Celtic Cavriago 0.

Nel girone A è corsa a tre per il posto in semifinale: saranno decisive Rubierese-Morello e Original-Povigliese. Nel girone B lo United Carpi, capolista con 6 punti, avrà a disposizione due risultati su tre nel decisivo scontro con la Virtus Bagnolo: i gialloblù, invece, sperano di vincere e di prendersi la semifinale proprio all’ultimo respiro. In programma anche Biasola-Virtus Correggio. Poi il girone C: sarà determinante Virtus Libertas-Borzanese, con quest’ultima già eliminata, mentre la Virtus è obbligata a vincere per andare a 7 punti e scavalcare proprio sul finale il Santos. Infine il girone D, che per il maltempo deve recuperare qualche gara in più.

Mancano ancora: Fogliano-Vicofertile, Celtic Cavriago-Daino e Celtic-Fogliano. Il Vicofertile, campione in carica, con 6 punti è ben messo ma non è finita.

Le semifinali si giocheranno sabato 1° giugno a Gavassa: alle 16.15 la prima del girone A se la vedrà con la prima del B, mentre alle 17.45 la prima del C sfiderà la prima del D. Finale sabato 8 sempre a Gavassa alle 16.30.